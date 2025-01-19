Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!

62. dakika, Gedson - van Drongelen pozisyonu

Bahattin Duran: "Hakem penaltı verse, etkiyi ölçemediğimiz için 'tamam' derim. Ancak benim için bu çekme yeterli değil, burada penaltı düşünmem. Sonrasında Rafa'nın rakibinin ayağına basması var. Bastı ayağını ve devam etti, bu sarı kart olmalı."

Bülent Yıldırım: "Bence de Rafa'nın hareketi faul ve sarı kart. Gedson pozisyonu için ise hakem buna penaltı verse eleştirecek kimse çıkmaz. Futbol böyle oynanmaz. Yeterince etki yok diyene de saygı duymak gerekir, subjektif bir karar. İhlal yok."

Deniz Çoban: "Burada penaltı verse hakemi çok ağır eleştirirdim. Rakibi formasından tutmak tek başına ihlal değildir. O tutmanın rakibe bir etkisinin olması gerekir. Gedson düşecekken oyuncunun anlık olarak forma elinde kalıyor, fotoğrafa bakarsak çekiyor gibi görünüyor. Böyle penaltı olmaz. Bu futbolun doğasında olan bir ikili mücadele."

Bülent Yıldırım: "Bir hakem bu tutmayı görüp penaltı verse ne diye eleştirebilirsin?"

Deniz Çoban: "Oyun kuralları kitabı formayı çekmek, tutmak tek başına ihlal değildir der. Oyuncunun forma elinde kalmış."