Irak: İran destekli gruplar silahlarını bırakmalı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Irak'ta bulunan Ketaib Hizbullah ve Haşdi Şabi gibi İran destekli milis gruplara değindi.

Fuad Hüseyin "İran destekli gruplar, silahlarını bırakarak orduya katılmalı. 2-3 yıl önce toplumda bu konuyu konuşmak imkansızdı. Ancak birçok politikacı ve partim bu konuda bir tartışma başlattı. Umuyorum ki silahlı grupların liderlerini silahlarını bırakmaları konusunda ikna edebiliriz. Böylece orduya katılırlar ve hükûmetin sorumluluğu altına girerler." dedi.

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Fuad Hüseyin ayrıca Washington ile iyi ilişkiler kurmayı umduklarını belirtirken 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak ve İran için nasıl bir politika izleyeceğini tahmin etmenin zor olduğunu ifade etti.

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ALİ HAMANEY-SUDANİ GÖRÜŞMESİ

Diğer yandan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 8 Ocak'ta İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'i ziyaret etti. Ali Hamaney, Sudani'ye Irak'taki Haşdi Şabi grubunun korunması ve güçlendirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunurken ABD'nin Irak'taki askeri varlığının sonlandırılması gerektiğini belirtti.

İran, ABD'nin Irak'taki varlığından rahatsız olduğu gibi ABD de İran'ın Irak'taki nüfuzundan ötürü endişeli.

ABD'NİN TAVRI

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin danışmanı İbrahim el-Sumaidaie aralık ayında katıldığı bir televizyon programında ABD'nin İran destekli bütün silahlı grupların tasfiye edilmesini istediğini, bunun yapılmaması durumunda ABD'nin bunu kendisinin yapacağını Irak'a ilettiğini belirtti.

Pentagon ise bu açıklamayı yalanlamamış ve "Bu her zamanki duruşumuz. Oradaki görevlilerimizi korumak zorundayız" demişti.

Irak'taki İran destekli gruplar son 1 yıldır ABD üslerine birçok defa saldırdı.

* Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.