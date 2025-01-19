İsrail ile Hamas arasında 15 ay sonra uzlaşıya varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30 civarında yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak ateşkese dakikalar kala açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini sunmadan ateşkes başlamayacak." dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini söyledi. Sözcü, İsrail'in ateşkesin uygulanmasına tamamen hazır olduğunu ve Hamas şartları ihlal ederse karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Hamas'tan ise Netanyahu'ya yanıt geldi ve Gazze ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını teyit ederek, ilk aşamada serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin açıklanmasındaki gecikmenin "teknik saha nedenlerinden" kaynaklandığını söyledi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin beklendiği saatten iki saatten sonra Reuters'a konuşan Hamas yetkilisi, rehine listesinin yakında teslim edileceğini söyledi.

İsrail basını, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini teslim ettiğini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey Hamas yetkilisine dayandırdığı haberine göre, bugün serbest bırakılacak İsrailli kadın esirlerin listesi, arabuluculara iletildi.

İsrail'in kısa süre içinde listeyi teslim alması bekleniyor.

Gazze'de beklenen ateşkes henüz yürürlüğe girmezken, İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail'den yapılan açıklamada Gazze'nin merkezindeki ve kuzeyindeki hedeflere saldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Ateşkesin devreye girmesiyle İsrail, Gazze'de hava kuvvetlerini gözlem faaliyetlerini askıya alarak bölgenin üzerindeki tüm uçuşları durduracak.

Anlaşmanın 42 günlük ilk aşamasında İsrail hava kuvvetleri, esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat süreyle Gazze üzerindeki faaliyetlerini askıya alacak.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının 16:00'dan (TSİ 17:00) sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Times of Israel'in haberinde, serbest bırakılacak 3 esirin Kızılhaç'a teslim edileceği, daha sonra İsrail'e nakledileceği, İsrail askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın 6 hastaneyi İsrailli esirleri kabul etmek için hazırladığı bildirildi.

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından, 90 kadar Filistinli esir de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

ESİR TAKASI

İsrail hükümetinin bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı karara göre, anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinlinin serbest kalması bekleniyor. Anlaşmada Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesi şartı bulunuyor.

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Öte yandan, İsrail, 7 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları da serbest bırakacak.

İsrail bırakılan her bir İsrailli esir için 30 Filistinli esir, her bir asker ya da güvenlik gücü için ise 50 Filistinliyi serbest bırakacak.

Anlaşmanın ilk gününde 3, 7. gününde 4, bundan sonraki her hafta üç İsrailli esirin serbest kalması son haftadaysa 14 İsrailli esirin bırakılması planlanıyor.

Ateşkesin ilk aşamasının 16. gününde, 2. aşama için müzakereler başlayacak. İsrail'de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere üst düzey isimlerden gelen açıklamalar, 42 günlük birinci aşamanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını sürdürebileceği endişesini doğuruyor.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİ

Anlaşmaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşacak 50 yakıt kamyonu da dahil olmak üzere günde 600 kamyon insani yardım girecek.

Haaretz gazetesinin haberinde, halkın Gazze'nin kuzeyine dönüşüne izin verilmesine karşın bölgedeki evlerin neredeyse tamamının yıkılmış olması sebebiyle bu bölgede çadır ve karavan kentler kurulması için uluslararası yardım kuruluşlarının çalışma yürüteceği belirtildi.

Haberde yollar, okullar, hastaneler ve su, kanalizasyon ve elektrik altyapısının onarılacağı, bunun için Mısırlı şirketlerin girişine izin verileceği kaydedildi.

HÜKÜMET ANLAŞMASYI ONAYLAMIŞTI

İsrail hükümeti, yaklaşık 8 saat süren bakanlar kurulu toplantısının ardından anlaşmayı onaylamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 19 Ocak 08:30'da (TSİ 09:30) yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.