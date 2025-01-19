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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu | Son dakika haberleri

        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu

        Meteoroloji'nden yapılan hava tahminlerine göre bugün hava sıcaklığı doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Açıklamada Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli sağanak beklendiğine dikkat çekilerek, bazı bölgelerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması da istendi. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 19.01.2025 - 09:22
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        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı kaydedildi.

        Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’de batılı yönlerden fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Güneşli 12°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Güneşli 20°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Güneşli 12°

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 13°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -6°

        Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis de bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.

        Öte yandan hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı da tahmin ediliyor.

        PEŞ PEŞE UYARILAR

        Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur (21-75 kg/m2), Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin‘in 500-600 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde de kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don, tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı da beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekliği kaydedildi.

        Fotoğraf: İHA

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