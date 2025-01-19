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        Haberler Magazin Mehmet Bulduk'tan Ferdi Tayfur açıklaması - Magazin haberleri

        Mehmet Bulduk: Yan rollerle iz bıraktım

        'Erkek Güzeli Sefil Bilo' filmindeki 'Sümüklü Sülo' rolüyle hafızalara kazınan Mehmet Bulduk ile sohbet ettik. Oyuncu, birlikte kamera karşısına geçtiği Ferdi Tayfur hakkında da konuştu

        Giriş: 19.01.2025 - 09:22 Güncelleme: 19.01.2025 - 09:22
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        • 1

          Mehmet Bulduk, 1970'li yıllardan itibaren pek çok sinema filminde yan rollerde boy gösterdi. Şener Şen, Münir Özkul, İlyas Salman, Ferdi Tayfur ve Cüneyt Arkın gibi isimlerle kamera karşısına geçti.

        • 2

          'Erkek Güzeli Sefil Bilo'da canlandırdığı 'Sümüklü Sülo' karakteriyle daha geniş çevrelerce tanınan oyuncu ile sanat hayatını, set anılarını ve şimdiki yaşamını anlattı.

        • 3

          "TİYATROYA LİSEDE BAŞLADIM"

          Lise yıllarında tiyatro ile tanıştığını ifade eden Mehmet Bulduk, oyunculuğa nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: Kasımpaşa Lisesi'nde eğitim gördüm. Benim dönemimin seçkin liselerinden biriydi. Lisede tiyatroya başladım. Liseler arasında tiyatro oyununda ödül aldım. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazandım. Çok şanslı bir dönemin öğrencisiydim. Yıldız Kenter, Doğan Aksel, Jak Deleon ve Cevat Çapan gibi değerli isimlerden ders aldım.

        • 4

          Profesyonel tiyatro hayatım, Şehir Tiyatroları'nda başladı. Recep Bilginer'in 'Yunus Emre' oyunuyla da ilk sahne deneyimimi yaşadım. Haşmet Zeybek'in 'Düğün ya da Davul' oyunu ise kariyerimde iyi bir sıçrama yaşattı. Bir dönem kendi çocuk tiyatromu açtım ama maddi şartlardan dolayı uzun soluklu olmadı.

        • 5

          Mehmet Bulduk, 'Memo' ve 'Seksek' gibi fotoromanlarda da oyunculuk yaptı.

        • 6

          SİNEMAYLA MÜNİR ÖZKUL TANIŞTIRDI

          Mehmet Bulduk, sinemaya adım atmasında Münir Özkul'un önemli bir desteği olduğunu sözlerine ekleyerek, şunları ifade etti: Münir Özkul ve Şener Şen ile Şehir Tiyatroları'nda çalışıyorduk. İkisi de bana yol gösteriyor, destek oluyordu. Münir Özkul sektördeki arkadaşlarıyla beni tanıştırdı. İlk filmim Cüneyt Arkın’ın başrolünde oynadığı ve Remji Jöntürk'ün çektiği 'Yarınsız Adam'dı. Ertem Eğilmez ile tanışmam sonucunda da 'Erkek Güzeli Sefil Bilo' filminin kadrosuna katıldım. Tiyatro sahnesinde çalıştığım Münir Özkul ve Şener Şen ile kamera karşısına geçtim" ifadelerini kullandı.

        • 7

          Oyuncu, Hulki Saner'in senaristliğini üstlendiği 1977 yapımı 'Benim Gibi Sevenler' filminde Ferdi Tayfur ile karşısına geçti.

        • 8

          Mehmet Bulduk, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Ferdi Tayfur ile ilgili; "Çok yakın arkadaştık. Alçakgönüllü, naif bir insandı. Çektiğimiz filmden sonra da pek çok kez görüştük, dostluğumuz devam etti. Vefatıyla çok üzüldüm" dedi.

        • 9

          "ALEV SEZER İLE ÇALIŞTIM"

          Mehmet Bulduk ayrıca, pek çok filmde seslendirme sanatçılığı ve dublaj yönetmenliği de yaptığını söyledi. Bulduk; "Sesiyle, Bruce Willis'i Türkiye'de sevdiren rahmetli ustamız Alev Sezer ile çalıştım. 'Zor Ölüm 3'te Alev Sezer, Bruce Willis'i, ben ise Samuel L. Jackson'ı seslendirdim. Aynı zamanda da filmin dublaj yönetmeniydim" ifadelerini kullandı.

        • 10

          Mehmet Bulduk, 1985'te TRT'de yayınlanmaya başlayan Gazanfer Özcan, Adile Naşit, Erol Günaydın ve Gönül Ülkü'nün de rol aladığı 'Kuruntu Ailesi' dizisinde de rol aldı. Oyuncu, 'Kapıcı İmdat Efendi' karakterini canlandırdı.

          Mehmet Bulduk, yan rollerde oynasa da canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin aklında iz bıraktığını belirtti.

        • 11

          Mehmet Bulduk, eskiden televizyonun daha güçlü olduğunu belirterek, daha kaliteli ve çeşitli içeriklerin ekranlarda olduğunu ifade etti. Televizyonlarda özellikle de müzik - eğlence programlarının eksikliğinin bulunduğunu söyledi.

        • 12

          Sanatçı ayrıca; "Tiyatronun maddi getirisi, televizyon ve sinemaya göre tabii ki daha düşük. Şu an konservatuvardan mezun olan gençler genellikle tiyatro yapmak istemiyor, ya da yapmak istese de yapamıyor. Çünkü televizyon ve sinemadan daha iyi paralar kazanıyorlar. Aynı şekilde konservatuvar okumak isteyen gençler genellikle tiyatro için değil dizi veya sinema oyunculuğu için eğitim almak istiyorlar" açıklamasında bulundu.

        • 13

          Çok farklı alanlarda çalıştığı için iyi paralar kazandığını sözlerine de ekleyen Mehmet Bulduk; "Sadece oyunculukla kalmadım, İstanbul Radyosu için oyunlar yazıp uyarladım, seslendirme sanatçılığının yanı sıra yönetmenlik de yaptım, reklam filmleri de çektim" dedi.

        • 14

          TİYATROYA DEVAM EDİYOR

          Mehmet Bulduk, profesyonel tiyatro oyunculuğuna başladığı Şehir Tiyatroları'nda sanat hayatına devam ediyor. Yaşamını Beylikdüzü'nde sürdüren Bulduk, şimdilerde ise 'Cadı Kazanı' oyunuyla sahneye çıkıyor.

        • 15

          Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, aynı zamanda da dijital bir platformda yayınlanan ve Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı 'Adsız Aşıklar' dizisiyle ekranlara dönüş yapmış.

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