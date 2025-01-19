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        Haberler Dünya Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Filistinliler evlerine dönmeye başladı | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Filistinliler evlerine dönmeye başladı

        İsrail-Hamas hattında 15 aydır süren çatışmalar bugün TSİ 12.15 itibarıyla ateşkesin yürürlüğe girmesiyle sona erdi. 09.30'da başlaması beklenen ateşkes, İsrail'in rehine listesi krizi sebebiyle geç başladı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce Filistinli evlerine dönmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.01.2025 - 13:37 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:37
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          Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi bekleniyordu. Ancak Tel Aviv yönetimi teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar ateşkesin devreye alınmayacağını açıkladı.

        • 2

          3 saat içinde çözülen rehine listesi krizinin ardından TSİ 12.15'de Gazze'de ateşkes başladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 aydır süren saldırıları, ateşkesin devreye gireceği son ana kadar devam etti.

        • 3

          Binlerce Filistinli, bir yılı aşkın süredir İsrail saldırılarında hedef olmamak için kaçtıkları eve dönmek için yola çıktı.

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          Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından aylardır Han Yunus kentine sığınan Filistinliler, Refah kentindeki evlerine dönmeye başladı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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