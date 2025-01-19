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        Haberler Dünya ABD Başkanı yarın görevini devredecek: Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama | Dış Haberler

        ABD Başkanı yarın görevini devredecek: Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama

        ABD Başkan Joe Biden, yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevini devretmeden önce son kez Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden Gazze'de sağlanan ateşkese yönelik, "15 aydır devam eden savaş ateşkesle birlikte durduruldu. Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı." dedi. Biden bu noktaya çok zor geldiklerini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 18:55 Güncelleme: 19.01.2025 - 19:09
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        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
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        ABD Başkan Joe Biden, yarın düzenlenecek yemin töreniyle görevini devretmeden önce son kez Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "ATEŞKES BİZİM DESTEĞİMİZLE SAĞLANDI"

        Uzun süredir müzakerelerin ardından esir takası başladı. 15 aydır devam eden savaş ateşkesle birlikte durduruldu. Gazze'de büyük bir yıkım var. Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı. Katar ve Mısır'ın da desteği ateşkesin yürürlüğe girmesinin yolunu açtı, müzakereler hiç kolay değildi. Ancak bugün ulaştığımız noktada Hamas ve İsrail tarafına büyük baskılar yaptık.

        İsrail-Hamas hattında rehine takası
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        "BU NOKTAYA ÇOK ZOR ULAŞTIK"

        İsrail-Lübnan arasında yaptığımız çalışmalarla da Lübnan'da ateşkesi sağladık. Bugün İran çok zayıf durumda. Lübnan'da çok güzel bir fırsat var ve Hizbullah'ın olmadığı bir gelecek bekliyor. Suriye'de de Esad ve Hizbullah olmadan özgür hükümetler kuruluyor. Bölgede ülkeler daha sağlıklı bir geleceğini yolunu arıyor.

        Bizim önümüzde de çok büyük engeller vardı ama bir şekilde başarılı olabildik. 6 haftalık ateşkes başladı. Ateşkesin sağlanması ve esir takasının sağlanması çok büyük zorluklardan geçerek ulaştığımız bir nokta. ABD idaresi bu sürecin devamını takip edecek."

        Biden açıklamasının sonunda soru almayacağını söyledi ve kürsüden ayrıldı.

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