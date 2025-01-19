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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor | Son dakika haberleri

        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor

        Şanlıurfa'da bir kişi gittiği berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Korkunç olayın ardından iş yeri sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:44 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:44
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        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bir apartmanın giriş katındaki berberde bir kişinin hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İŞ YERİ SAHİBİ ARANIYOR

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede A.D'nin (37) silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler, iş yeri sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraflar: İHA

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