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        Haberler Dünya Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti | Dış Haberler

        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti

        Gazze'de 15 aydır süren saldırılar dün yürürlüğe giren ateşkesle son buldu. Hamas dün akşam saatlerinde 3 İsrailli rehineyi, İsrail ise gece saatlerinde 90 tutuklu Filistinliyi serbest bıraktı. Bir sonraki rehine takasının cumartesi günü olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.01.2025 - 07:28 Güncelleme: 20.01.2025 - 07:28
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        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
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        İsrail-Hamas arasındaki 15 aydır süren saldırılar, dün öğlen saatlerinde yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla son buldu. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda Gazze'de 50 bine yakın kişi hayatını kaybetti, İsrail son ana kadar saldırılarını sürdürdü. ABD ve Katar arabuluculuğu ile uzlaşılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girdi.

        Dün akşam saatlerinde Hamas, İsrailli 3 esiri serbest bıraktı, gece saatlerinde ise İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı.

        Çoğunluğu işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'taki Ofer hapishanesinden Pazartesi sabahının erken saatlerinde serbest bırakılan tutuklular, Filistin ve Hamas bayraklarını sallayarak kutlama yapan binlerce kişi tarafından karşılandı.

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        HAMAS'IN SERBEST BIRAKTIĞI REHİNELERİN AİLELERİ SEVİNÇ YAŞADI

        Hamas'ın serbest bıraktığı esirlerin aileleri sevinç yaşadı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında serbest bırakılan 3 İsrailli kadın esirin İsrail'e ulaştığı bildirildi.

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        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce serbest bırakılan esirler, İsrail güçleri eşliğinde sınırı geçerek İsrail topraklarına girdi." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin İsrail'in güneyindeki ilk kabul noktasına doğru yolda oldukları ve burada ilk tıbbi kontrolden geçecekleri kaydedildi.

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        Hamas, bir sonraki takasın cumartesi günü gerçekleşeceğini duyurdu.

        HAMAS 3 ESİRİ SERBEST BIRAKTI

        İsrail, dün TSİ 09.30'da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını Hamas'ın serbest bırakılacak rehinelerin listesini göndermediği gerekçesiyle yürürlüğe koymadı. Yaklaşık 3 saat sonra çözülen liste krizinin ardından TSİ 17.00 sularında Hamas, 3 İsrailli esiri serbest bıraktı.

        İsrail Başbakanı Netanyahu İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Netanyahu, "Herkesi eve getireceğiz" dedi.

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        #israil
        #gazze
        #Hamas
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