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        Hamas: Türkiye'nin etkisi çok büyük

        Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisinin çok büyük olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 22:32 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:32
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        Hamas: Türkiye'nin etkisi çok büyük
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        Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisinin çok büyük olduğunu söyledi.

        Nazzal, Doha'da bulunan Hamas Siyasi Ofisi'nde Gazze'de ateşkes anlaşmasının uzun süren müzakere sürecine ve varılan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

        Gazze'de ateşkes anlaşması müzakereleri ile Türkiye'nin her zaman yakından ilgilendiğini belirten Nazzal, şunları kaydetti:

        Türkiye hiçbir zaman bu müzakerelerin uzağında değildi ve özellikle son aylarda yakından takip ettiler. İsrail'in Türkiye'nin etkin rolüne itirazları olsa da biz her zaman Türkiye'nin bir şekilde sürece dahil olması gerektiğini söyledik.

        "TÜRKİYE'NİN ANLAŞMANIN BU NOKTAYA GELMESİNDE ETKİLERİ ÇOK BÜYÜK OLDU"

        Ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisine dikkati çeken Nazzal, şu ifadeleri kullandı:

        Türkler, masada olmasalar bile müzakerelerin sürekli ve kararlı bir şekilde takipçisi oldular ve gelişmeleri sürekli takip ettiler. Müzakerelerin ve sonucundaki anlaşmanın bu noktaya gelmesinde etkileri çok büyük oldu.

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