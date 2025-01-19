Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Bilal Keskin için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ile müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Güce ilçesi Kemaliye Mahallesi'ne gönderildi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.