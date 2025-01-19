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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Rıdvan Dilmen: Mourinho'nun elinde sihirli anahtarlar var! - Fenerbahçe Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Mourinho'nun elinde sihirli anahtarlar var!

        Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, Adana Demirspor-Fenerbahçe mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 21:55 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:19
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        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında zirve yarışındaki Fenerbahçe deplasmanda son sıradaki Adana Demirspor'la kozlarını paylaştı ve rakibini 4-0 mağlup etti.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından Habertürk'te Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        "F.BAHÇE BU HEDİYEYİ REDDEDEMEZDİ"

        Cuma akşamı Galatasaray'ın beklenmeyen puan kaybından sonra bu maçın skor olarak çok daha önemli hale geldiğini gördük. Fenerbahçe, bu hediyeyi reddedemezdi. Bu maçın net favorisiydi, öyle de oldu. Haklı ve temiz skorla F.Bahçe maçı kazandı.

        "MOURINHO'NUN ELİNE SİHİRLİ ANAHTARLAR VAR"

        Fenerbahçe ve Jose Mourinho yapması gerekeni fazlasıyla yaptı. Mourinho Türkiye'nin en etkili 3 santrfordan 2'sinin kendisinde olduğunu düşündü. En-Nesyri her maç oynasın, en az 30 gol atar. En-Nesyri'nin bir Alex'i var, Dzeko... Fenerbahçe çift forvet oynamaya devam edecek. Planlama ve oyun anlayışı da doğru. Mourinho rahat rahat oyuncu ve sistem değişikliklerine gidebiliyor. Oyuncu tercihlerini eleştirebilirim ama değişikliklerde ve oyunu okumada doğru işler yapıyor. Maç 11'e 11 de bitse bu maçı Fenerbahçe kazanırdı, çünkü Mourinho'nun elinde sihirli anahtarlar var.

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        "MAXIMIN DAHA AZ ŞANS BULACAKTIR"

        Maximin dripling yapan bir oyuncu, taktik oyuncusu değil. Tadic ve İrfan Can taktik oyuncusudur. Maximin transferlerden sonra bence çok az şans bulacaktır.

        "DOĞRU VAR UYGULAMALARI YAPILDI"

        2-0'dan sonra Mourinho oyunu rölantiye almasına rağmen skoru arttırmaya devam etti. VAR'daki Danimarkalı'yı her maç üstünü örtün getirin. Doğru VAR uygulamaları yapıldı. Hakem Halil Umut Meler, tartışmaya izin vermeden direkt kırmızı kartını da gösterdi, VAR hakemiyle uyum içerisindeydi ve çok özgüvenliydi. Fenerbahçe hakemle ilgili bir sıkıntı yaşamadı, oynatmak isteyen bir hakem vardı. Adana Demirspor da Fenerbahçe'ye iyi çalışmış ama ciddi bir siklet farkı var.

        "MOURINHO TÜRKİYE'YE GELMİŞ EN BÜYÜK MARKADIR"

        Mourinho şampiyon olur veya olmaz, Fenerbahçe'nin 2025-2026'da mutlak şampiyonluk için favori olacağını düşünüyorum. Çok deneyimli bir teknik adamdan bahsediyoruz. Roma'yı çalıştırdıktan itibaren formasyon değişikliklerine gitti. Sporcular da dahil olmak üzere, Jose Mourinho Türkiye'ye gelmiş en büyük markadır.

        "MOURINHO'NUN BÜYÜK BİR KREDİSİ VAR"

        Bugünkü süreçte Avrupa ve ligdeki performanslara baktığımızda 8 puan geriye gittiği anda İ. Kartal ve A. Kocaman giderdi. Mourinho'nun böyle büyük ve haklı bir kredisi var. Bu sözler Okan Hoca (Buruk) için de geçerli. Galatasaray'da yıllardır ligi forseden Fatih Terim gönderildi. Mourinho çok önemli bir figür, taraftarlardan da tepki almamış tek isim.

        "AYNI YANLIŞI BELÇİKALI DA YAPABİLİYORMUŞ"

        Geçen sene görev alan 3-4 tane VAR hakemimiz için hata değil yanlış yaptıklarını söylemiştim ama aynı yanlışı Belçikalı da yapabiliyormuş. Ona da aynı eleştiriyi yapmamız lazım. Her takıma bugünkü gibi VAR hakemi lazım. Belçikalı hakem Galatasaray maçında ayaktan sekti diye vermemiş olabilir ama o günkü hakem Mustafa İlker Coşkun olsa yanmıştı.

        "G.SARAY DERBİSİ F.BAHÇE İÇİN BİR FİNAL"

        Galatasaray derbisine kadar olan maçlarda zemin problemi gözükmüyor. Göztepe maçı kağıt üzerinde zor, evinde puan kaybettiği tek takım Fenerbahçe. Diğer 9 maçı da kazandı. Fenerbahçe için Galatasaray derbisi final maçı. Fenerbahçe'nin Galatasaray maçına 57 puan, en kötü ihtimalle 55 puanla çıkacağını düşünüyorum.

        "G.SARAY 4 MAÇTAN 10 VEYA 12 PUAN ALIR"

        F.Bahçe, Göztepe maçına çok sıkı oynayacaktır, saygı duyulacak ve mücadeleci bir takım. Alanyaspor maçında belki bir puan kaybı olabilir. Galatasaray da derbiye kadar oynayacağı 4 maçtan 10 veya 12 puan alır. Rize veya Antep'ten birine puan kaybedebilir.

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