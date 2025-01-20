Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: 12 gün sonra gelen kahreden haber | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra gelen kahreden haber!

        Bursa'da, babasıyla alışveriş yaparken kaybolan zihinsel engelli, 46 yaşındaki Necmettin Sönmez'den, 12 gündür haber alınamıyordu. Ekipler, Sönmez'i son olarak güvenlik kamerası görüntülerine girdiği Uludağ eteklerinde aradı. Sönmez'in, AFAD ekipleri tarafından Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya mevkiinde ormanda cansız bedeni bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 07:51 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Necmettin Sönmez (46), 8 Ocak’ta babası Muhittin Sönmez (75) ile birlikte tarihi Kapalı Çarşı'ya alışverişe gitti.

        KALABALIĞIN ARASINDA KAYBOLDU

        DHA'daki habere göre babasının elini bırakan Sönmez, çarşıdaki kalabalığın arasında kayboldu. Muhittin Sönmez oğlunu bulamayınca, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

        GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

        Tarihi Kapalı Çarşı'dan itibaren tüm güvenlik kamerasını adım adım izleyen ekipler, Necmettin Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'ndeki bir sokaktan geçtiğini tespit etti. Güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını da inceleyen polisler, Sönmez'in Zeyniler Mahallesi üzerinden orman yoluna ilerlediğini gördü.

        ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

        Bunun üzerine AFAD, Jandarma, AKUT ve İHH ekipleri, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırıldı. Sönmez’i arama çalışmaları günlerce sürdü.

        AİLESİ AFİŞLER BASTIRIP ARADI

        Ailesi, Sönmez’i görenlerin haber vermesi için özel olarak bastırdıkları afişleri araçların arkasına, aydınlatma direklerine, cadde ve sokaklarla alışveriş merkezleri ve otobüs duraklarına astı.

        "YÜZDE 96 ENGELLİYDİ"

        Kuzeninin bulunması için arama ve kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını söyleyen Hasan Sönmez, "Necmettin Sönmez yüzde 96 engelli. Kaybolduğunda bulanların araması için cep telefon numaraları yazdık. Görenlerin haber vermesi için afişlerini bastırıp astık" dedi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Sönmez'in dün saat 12.00 sıralarında AFAD ekipleri tarafından Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya mevkiinde ormanda cansız bedeni bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen Sönmez’in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Habertürk Anasayfa