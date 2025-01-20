TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü

Donald J. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ikinci kez göreve başlamaya hazırlanıyor. Bugün yemin ederek göreve başlayacak olan Trump, TIME dergisinin de kapağına taşındı.

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"O geri döndü" başlığıyla verilen kapakta Trump'ın Beyaz Saray'daki Oval Ofis'teki masasını 'dağıttığı' bir çizim kullanıldı. TIME'ın metin başlığı ise, "Donald Trump'ın yıkıcılığı geri döndü" oldu.

Trump'ın öngörülemez bir güç olduğunu yazan TIME, "Kendisi hakkında ne düşünülürse düşünülsün, Amerika'yı on yıl önce hayal bile edilemeyecek şekilde değiştirdi" ifadesini kullandı.

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Dergi, bugünün dünyasının Amerika'nın Soğuk Savaş'ı kazandığı zamanki dünyadan pek çok yönden farklı olduğunu, ABD'nin daha önce hiç olmadığı kadar potansiyel bir ekonomik ve askeri rakiple, Çin'le karşı karşıya olduğunu belirtti.

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Derginin Trump ile ilgili analizi şöyle:

"Trump, zorlukları bir dizi agresif hamleyle çözme sözü verdi. Kitlesel sınır dışı etmelerden özgür medyanın kovuşturma yoluyla bastırılmasına, Grönland, Panama Kanalı ve Kanada'nın ilhakına kadar her şeyi vaat ediyor - ancak bu sonuncusu hakkında şaka yapıyor olabilir.

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Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşları sona erdirmek, uzun süredir bozuk olan göçmenlik sistemini düzeltmek. Trump, kesin bir seçim zaferi ve neredeyse rekor düzeydeki halk desteği, arkasında birleşmiş bir Cumhuriyetçi Kongre ve iş dünyasında, özellikle de bu kez kendisiyle birlikte çalışmayı taahhüt eden teknoloji elitleri arasında daha geniş bir destekle, daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir siyasi pozisyonda göreve başlayacak. Birçokları için Trump'ın yükselişi, durgunlaşan ya da daha da kötüleşen kurumlar için olumlu bir değişim olasılığı taşıyor."

Trump geçen sonbaharda TIME'a verdiği demeçte "Sadece yasaların izin verdiği kadarını yapacağım, ancak yasaların izin verdiği maksimum seviyeye kadar çıkacağım" dedi. ABD'li uzmanlar ise Trump'ın sözünün eri bir adam olmadığını söylüyor.

Önümüzdeki dört yıl, dünya gündemi Donald Trump'ın ekseninde dönecek.