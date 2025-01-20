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        Haberler Dünya Donald Trump, Beyaz Saray'a nasıl veda etmişti? | Dış Haberler

        Donald Trump, Beyaz Saray'a nasıl veda etmişti?

        ABD'de ikinci Donald Trump döneminin resmen başlamasına saatler kaldı. 78 yaşındaki ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, tam 4 yıl önce ayrıldığı Beyaz Saray'dan ayrılırken, "Umarım bu uzun vadeli bir veda olmaz. Birbirimizi tekrar göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Trump, 4 yıl önce Beyaz Saray'a nasıl veda etmişti?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 10:13 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:13
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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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