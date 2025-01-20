Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"VAR KARARLARI DOĞRU"

Ahmet Çakar (Sabah): Dün gece Adana'da puan farkı 6'ya indi... Fenerbahçe böyle farklı kazanmış olmasına rağmen hâlâ tat vermiyor. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe diye bir takım yoktu. Bu yarıda Fenerbahçe ne kanatları kullandı ne şut attı ne araya oynayabildi... Ne olduysa ikinci yarı Tadic'le oldu. Tadic, Fenerbahçe için çok ama çok önemli bir değer. İkinci yarıda 5 dakikada maçı bitiriverdi. Hakem için rezalet bir gece... Danimarkalı VAR hakemi olmasa Halil Umut Meler denen kişi sahada yok. Fenerbahçe'nin iki golü VAR'dan iptal edildi. İkisi de doğru. İkisinde de gol öncesi fauller var. Gelelim kırmızı karta. Karar doğru ama geçen hafta daha ağırını Konya'da Dzeko yapmıştı. Kırmızı kart görmemişti.