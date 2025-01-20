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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Spor yazarları Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

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        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 09:37 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:37
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        • 1

          Spor yazarları, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        • 2

          "ARTIK TEMEL DİZİLİŞ BU"

          Uğur Meleke (Hürriyet): Mourinho son dört resmi maçta (Hatay, Kasımpaşa, Konya ve Adana önünde) 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Savunmayı üçlü kuruyor, dün merkezde Djiku, sol stoperde Levent, sağ stoperde Mert Müldür'le başladı. 46'da libero görevini Çağlar Djiku'dan devraldı ama 360 dakikadır skor ne olursa olsun 3-4-1-2'yi bozmadı Mourinho. Portekizli Hoca'nın bu formasyondan 4 maçtır tek bir dakika bile vazgeçmemesinden benim anladığım şu: Artık temel diziliş bu. Ve bu dizilişin Ocak transferinde en az bir, belki iki stoper takviyesine ihtiyacı var.

        • 3

          "VAR KARARLARI DOĞRU"

          Ahmet Çakar (Sabah): Dün gece Adana'da puan farkı 6'ya indi... Fenerbahçe böyle farklı kazanmış olmasına rağmen hâlâ tat vermiyor. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe diye bir takım yoktu. Bu yarıda Fenerbahçe ne kanatları kullandı ne şut attı ne araya oynayabildi... Ne olduysa ikinci yarı Tadic'le oldu. Tadic, Fenerbahçe için çok ama çok önemli bir değer. İkinci yarıda 5 dakikada maçı bitiriverdi. Hakem için rezalet bir gece... Danimarkalı VAR hakemi olmasa Halil Umut Meler denen kişi sahada yok. Fenerbahçe'nin iki golü VAR'dan iptal edildi. İkisi de doğru. İkisinde de gol öncesi fauller var. Gelelim kırmızı karta. Karar doğru ama geçen hafta daha ağırını Konya'da Dzeko yapmıştı. Kırmızı kart görmemişti.

        • 4

          "BİRÇOK OYUNCUDA DÜŞÜŞ VAR"

          Ömer Üründül (Sabah): Birçok futbolcudaki fiziki düşüş sürüyor. Fred, Szymanski hâlâ toparlanamadılar. Dün devrede çıkan Kostic en kötü maçını oynadı. Oğuz bir kanat forvettir. Yedekliğe mahkûm edilmişti, sürpriz bir şekilde 13. haftada görev aldı ve arka arkaya başarılı maçlar çıkardı, sakatlandı. Sonrasında son derece ürkek, ne yaptığını hesaplayamayan ne yapacağını bilemeyen bir Oğuz ortaya çıktı. Nesyri'ye medyada 'İyi santrfor değil' diyenler var. F.Bahçe'de pozisyonlara giren, asistler yapan Nesyri 5 gol de atabilirdi.

        • 5

          "ACI ÇEKMEDEN KENDİLERİNE GELEMİYORLAR"

          Gürcan Bilgiç (Sabah): İlk yarı için söylenecek "iyi şeyler" konusunda en koyu Fenerbahçelinin bile lafı olamazdı. Boşa geçilmiş, koşulmuş bir bölüm izlettiler. "Farkı kapama" maçında, takım olarak o "mesajın" sahibi değillerdi. Mourinho da bu işin parçası... Lyon maçı aklındaydı muhtemelen, üçlü oynadı ama tek stoper Djiku ile... Enteresan. İki gol VAR'dan iptal edildi. İlkinde Danimarklı hakem "eyyam" yaptı, ikincisinde haklıydı. Ancak 0-0'ın gerilimi bu kararlarla arttı. 56'da Barasi'nin kırmızı kart görmesinin ardından Tadic'in sahaya ayak basması; ustalar geçidini Adana'ya getirdi. En-Nesyri'ye iki gol attırdı. Krizlerin ilk 45'inden sonra, şampiyonluğa oynayan takımın şovunu yaptığı, iptal edilen gollerine rağmen sahada "soğuk" kalarak disiplini bozmayan oyuncuların olduğu süreç de önümüzdeydi. "Acı çekmeden" kendilerine gelemiyorlar.

        • 6

          "TADIC'İ DEĞİL, DZEKO'YU KENARDA OTURTMALI"

          Emre Bol (Fotomaç): Maç öncesi kadroya baktığımda, zayıf Adana Demirspor karşısına çıkabilecek hücumcu ve doğru bir kadro olarak düşündüm. En fazla skor katkısı yapan Tadiç'in kulübede oturması Mourinho'nun başka şeyler düşünmeye başladığının bir göstergesi… Fenerbahçe sonuca gitmek istiyorsa; Tadiç'i değil Dzeko'yu kenarda oturtmalı. Stoper eksikliği artık her geçen maç daha da ortaya çıkmaya başladı. Puan farkı 6'ya düştü. Yeni transferler gelir gelmez daha da azalacak. Sonunda iyiler kazanacak.

        • 7

          "İLK 45 DAKİKA ÇOK KÖTÜ OYNADI"

          İlker Yağcıoğlu (Takvim): Dünkü maçta skoru görenler Fenerbahçe'nin maçı güle oynaya kazandığını zannedebilir. Adana'da dün akşam ilk 45 dakikada o kadar kötü bir maç oynadı ki Fenerbahçe, En iyimser Fenerli bile "Bu takım nasıl şampiyon olacak diye" sormuştur? İkinci yarıda özellikle rakibin 10 kişi kalması ve Tadic oyuna girmesinin ardından Fenerbahçe üst üste pozisyonlar buldu. 6 gol atıldı 4'ü sayıldı.

        • 8

          "FORM DURUMU UEFA'DAKİ KADAR YÜKSEK DEĞİL"

          Mustafa Çulcu (Sabah): Fenerbahçe'nin 52'de attığı, VAR müdahalesi OFR'den faul gerekçesi ile iptal edilen golde VAR müdahalesi hatalı. VAR karışmamalıydı, sahada hakemin kararı ve gol geçerli olmalıydı. OFR'den dönerken elit hakemimizin yüzündeki ekşime, VAR protokol esaslarının çiğnendiğinin net göstergesini yansıtıyordu. Fenerbahçe'nin 64'te attığı gol öncesi Tolga topa vuruyor, En-Nesyri ise Tolga'ya vuruyor net faul, VAR müdahalesi ile OFR'den gol iptali doğru. Yusuf Barasi 56'da Mert Müldür'ün ayağına basıyor. Gaddarlık içeren sakatlayıcı bu ciddi faul dolayısıyla çıkan direkt kırmızı kart doğru. Doğru kırmızı kart ve farklı skor, Halil Umut Meler'i giyotinin altından kurtardı. Lakin form durumu UEFA'daki kadar yüksek değildi.

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