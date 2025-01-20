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        Haberler Gündem Rize haberleri: Burası Türkiye! Yüzmek için kuyruğa girdiler SON DAKİKA HABERLER

        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!

        Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde düzenlenen, 9'uncu Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, 1300 rakımlı Deremezra köyündeki derede soğuğa rağmen yüzdü. Yüzmek için kuyruğa girenler, renkli görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:00
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        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
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        Rize'de, Ardeşen'e Deremezra köyünde bu yıl 9’uncu Yüzme Şenliği, denizden 1300 metre yükseklikte düzenlendi. Kaçkar Dağı eteklerindeki etkinliğe Rize ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından gelen yaklaşık 250 kişi katıldı.

        ATEŞ BAŞINDA ISINDILAR

        DHA'daki habere göre katılımcılar, soğuğa rağmen sıfır derece sıcaklıktaki göle girdi. 40 kişi, suya girmeyi tercih ederken, diğer katılımcılar da yüzenleri izleyip, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Sudan çıkan katılımcılar, ateş başına geçerek ısınmaya çalıştı.

        "ETKİNLİĞİMİZ GELENEKSEL HALE GELDİ"

        Etkinliği organize eden doğa aktivisti Hasan Önder, adrenalin dolu bir etkinlik olduğunu ifade ederek, “Bu yıl 9’uncusunu düzenlemiş olduğumuz etkinliğimiz geleneksel hale geldi. İnsanların çılgınca, sıra dışı diye nitelendirdiği bir etkinliği daha geride bıraktık.

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        "MÜTHİŞ BİR ADRENALİN KAYNAĞI OLDU"

        Hava koşullarının ağır olmasına rağmen gelen dostlarımız için müthiş bir adrenalin kaynağı oldu" dedi.

        "ÇOK ÇILGIN BİR ORGANİZASYON"

        İlk defa soğuk suya girdiğini söyleyen Şerif Önder, “Çok güzel kültürümüze yakışan bir etkinlik oldu. Su gayet sıcaktı. Daha önce deneyimlememiştim. Suya girmek arkadaşlarımın motivasyonuyla oldu. Aslında çok çılgın bir organizasyon” diye konuştu.

        Suya girince vücudun alıştığını ifade eden Ömer Yılmaz, "Su gayet sıcak. Ben her sene deneyimliyorum. Kar yağışıyla beraber daha güzel oldu. Suya girdikten sonra vücut daha dinç oluyor” ifadelerini kullandı.

        "HOLLANDA'DAN GELDİM"

        Etkinlik için Hollanda’dan gelen Mustafa İrfan Özer de “Hollanda’dan bu etkinlik için geldim. Suya girdim. Vücudum temizlendi. İnşallah seneye yine buradayız” dedi.

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