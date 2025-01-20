Galatasaray'da ayrılık haftası!
Hatayspor beraberliği sonrasında transferde gaza basmak isteyen Galatasaray'da gözler ayrılacak oyunculara çevrildi.
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Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen ancak şimdiye kadar imza attıramayan Galatasaray’da kritik haftaya girildi.
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Hatayspor beraberliğiyle birlikte kulübenin zayıflığı yönetimi de harekete geçirdi.
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Okan Buruk’un elini rahatlatmak isteyen Galatasaray yönetimi stoper ve forvet takviyelerinden en az birini bu hafta bitirmek istiyor.
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Sarı-kırmızılı idarecilerin öncelikleri ise Georges Mikautadze ve Milan Skriniar…
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Galatasaray’ın yabancı oyuncu transfer edebilmesi için bir ya da birden fazla yabancı futbolcusuna veda etmesi gerekiyor.
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Bir süre önce Suudi Arabistan ekibi El Fetih ile anlaşan Hakim Ziyech için geri sayıma geçildi.
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Galatasaray’dan yılda 5.7 milyon Euro kazanan Faslı futbolcu ikinci yarı için olan ücretinin tamamını talep ediyordu.
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Yaklaşık 2.9 milyon Euro’luk talebi bununan Ziyech’in bir daha Galatasaray forması giyme ihtimali bulunmuyor.
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Sarı-kırmızılı idareciler fesih görüşmelerinde zorluk çıkaran tecrübeli futbolcuyla bu hafta yollarını ayırmayı planlıyor.
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Galatasaraylı idareciler daha önce takım içinde sorun çıkartan Zaha gibi gerektiğinde bedel ödeyerek sarı-kırmızılı kulübün manevi menfaatlerini koruyacaklarını ifade ediyor.
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Anderlecht ve Rennes’in teklif yaptığı Victor Nelsson için ise beklenti 12 milyon Euro.
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Belçika ekibi toplamda 7 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli teklif ederken Rennes ise sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro teklif etmişti.
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Çift haneli bir bonservis bedeli bekleyen Galatasaray ise peşin ödenmesi halinde bu beklentiyi daha aşağı çekebilir.
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Danimarkalı savunmacıya ilgi devam ederken Nelsson da kulübe ayrılmak isteğini bir kez daha iletti.
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Diğer yandan Galatasaray’ın bu yaz Bulgaristan ekibi Arda Kırcaali’ye kiraladığı Baran Aksaka’nın da yurt içinden bir takıma kiralanması söz konusu.
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FIFA kuralları gereği yurt dışına toplamda altı futbolcu kiralayabilen sarı-kırmızılılarda Baran, kulüp altyapısından yetişip 21 yaş altı olduğu için bu kotadan muaf durumdaydı.
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29 Ocak 2003 doğumlu olan Baran transfer döneminin son günlerinde 22 yaşına basacak ve muafiyeti sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu konuda riske girmek istemiyor.
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Nelsson, Jelert ya da Yusuf Demir’in satın alma opsiyonlu kiralık transferlerinin önünün kapanmaması adına Baran’ı yurt içinde bir kulübe kiralamayı düşünüyor.
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21 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Türkiye’den üç kulüple görüşme halinde.