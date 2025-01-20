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        Haberler Yaşam Bilim sahasının ışıldayan Türkleri: Türk bilim insanları ve buluşlarından kaç tanesini biliyordunuz?

        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri: Türk bilim insanları ve buluşlarından kaç tanesini biliyordunuz?

        Türkiye, bilim ve teknoloji sahasında giderek yükselen bir ivme yakalıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine, günümüzün küresel bilim arenasına uzanan bu süreçte, Türk bilim insanları önemli keşiflere ve inovasyonlara imza attı. Hem tıbbi hem de teknolojik alanlarda gerçekleştirilen buluşlar, ülkenin bilimsel mirasını güçlendirirken, dünya genelinde de yankı buluyor. Peki, bu başarıların ardında hangi hikâyeler ve isimler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:30
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        • 1

          VOLİTAN - HAKAN GÜRSU

          Hakan Gürsu, geleceğin yenilikçi ve çevreci teknesi olarak tasarladığı "Volitan" ile dikkat çekmektedir. Bu deniz aracı, yakıt bağımlılığını ortadan kaldırarak çevre dostu bir ulaşım aracı sunmaktadır.

        • 2

          DNA ONARIM MEKANİZMASI - AZİZ SANCAR

          2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Aziz Sancar, DNA onarımı konusunda yaptığı çalışmalarla büyük bir başarı elde etti. Çalışmaları, kanser tedavilerinde ve genetik hastalıkların çözümünde önemli bir yol gösterici olmuştur. Bu ödül, Türk bilim dünyası için tarihi bir dönüm noktasıdır.

        • 3

          TIPTA ÇIĞIR AÇAN ÇALIŞMALAR - İBN-İ SİNA

          Bugünkü Türk topraklarında doğmuş olan İbn-i Sina, yazdığı "El-Kanun fi't-Tıb" adlı eseriyle modern tıbbın kurucusu kabul edilmektedir. Bu kitap, Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca ders kitabı olarak kullanılmıştır.

        • 4

          MODERN BEYİN CERRAHİSİ - MAHMUT GAZİ YAŞARGİL

          Türk beyin cerrahı Mahmut Gazi Yaşargil, mikronöroşirurji alanında öncü çalışmalara imza atmıştır. Epilepsi ve beyin tümörleri gibi hastalıkları tedavi etmek için kendi tasarımı olan araçlarla gerçekleştirdiği cerrahi yöntemler, modern nöroşirurjinin temellerini atmıştır.

        • 5

          F KLAVYE - İHSAN SITKI YENER

          1955 yılında İhsan Sıtkı Yener tarafından geliştirilen F klavye, Türkçenin fonetik ve dilbilgisel özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, Türkçe yazım hızını ve verimliliğini artırmayı hedeflemiştir.

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