Bilim sahasının ışıldayan Türkleri: Türk bilim insanları ve buluşlarından kaç tanesini biliyordunuz?

DNA ONARIM MEKANİZMASI - AZİZ SANCAR

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Aziz Sancar, DNA onarımı konusunda yaptığı çalışmalarla büyük bir başarı elde etti. Çalışmaları, kanser tedavilerinde ve genetik hastalıkların çözümünde önemli bir yol gösterici olmuştur. Bu ödül, Türk bilim dünyası için tarihi bir dönüm noktasıdır.