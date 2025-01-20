Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
Bugün göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yıllık maaşı 400 bin dolar olacak. İşte dünyada maaşı en yüksek 10 lider
- 1
Singapur Başbakanı Lawrence Wong
Yıllık maaşı: 1.6 milyon dolar
- 2
Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu
Yıllık maaşı: 568 bin dolar
- 3
İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller-Sutter
Yıllık maaşı: 531 bin dolar
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- 4
Kanada Başbakanı Justin Trudeau
Yıllık maaşı: 406 bin dolar
- 5
ABD Başkanı Donald Trump
Yıllık maaşı: 400 bin dolar
- 6
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese
Yıllık maaşı: 365 bin dolar
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- 7
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg
Yıllık maaşı: 337 bin dolar
- 8
Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon
Yıllık maaşı: 325 bin dolar
- 9
Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Yıllık maaşı: 270 bin dolar
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- 10
Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba
Yıllık maaşı: 260 bin dolar