Bitcoin'de Trump rekoru
Bitcoin, Trump'ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı
ABD'de 2. başkanlık dönemine bugün başlayacak olan Trump'ın yemin töreni öncesinde Bitcoin'den yeni rekor geldi. Bitcoin 109 bin doları aştı.
Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.
Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.