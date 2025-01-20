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        Haberler Gündem 3. Sayfa İŞ KAZASI İŞÇİ ÖLÜMÜ | Bir işçi daha feci biçimde öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bir işçi daha feci biçimde öldü!

        Osmaniye'de, inşaat halindeki binanın 5'inci katında sıva yaparken dengesini kaybedip asansör boşluğuna düşen 37 yaşındaki Ali Çar, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:24
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        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
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        Osmaniye'de olay, 11 Ocak’ta saat 11.00 sıralarında, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki apartmanın 5’inci katında sıva yapan Ali Çar (37), dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ali Çar, Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.

        BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ali Çar, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mardin'den iş için Osmaniye'ye geldiği belirtilen Ali Çar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Osmaniye
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