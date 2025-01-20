CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında açıklamada bulundu.

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Özel şunları söyledi: "Gittiler ifade alındı, savunma yapıldı, hakime sevk etti, adli kontrol talep ediyor, gözaltı kararı yok diyorlar. İfadeye çağırdık. İfadeye çağırdıysan 8 polis 2 araba Cem'i polis arabasında nasıl götürüyorsun. Yani usulü hata falan değil polis devleti zihniyeti. Oluyor bitiyor laf olsun diye bir gözaltı kararı bile yazmıyor ifadeye çağırdım ben diyor. Öyle bir yerdeyiz ki burada kuvvetler ayrılığı olabilir mi?"

RIZA AKPOLAT SORUŞTURMASI

"Rıza Akpolat'a diyorlar ki sen arsa satmıştın. Niye sattın demiyorlar. Satana değil sattırana bak. O arsa satışından gelen para 4'te 3'ü yıllardır temizlik parası ödenmiyor onu ödeyecekler, geri kalanı maaşların ödenmesi için. "

"ADAYIMIZ HAZIR, PARTİMİZ HAZIR"

CHP lideri Özel konuşmasında ayrıca, "Hesaplaşacaksan getir sandığı milletten al cevabı, adayımız hazır, partimiz hazır, ben hazırım" ifadelerini kullandı.