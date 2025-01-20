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        Haberler Gündem Güncel CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma | Son dakika haberleri

        CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma

        CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Aydın ifadeye çağrıldı. Aydın, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 20.01.2025 - 09:19 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:00
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        CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma
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        CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında sosyal medyadaki bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Aydın ifadeye çağırıldı.

        Aydın, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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        #son dakika
        #Cem Aydın
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