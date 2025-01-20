CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında sosyal medyadaki bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Aydın ifadeye çağırıldı.

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Aydın, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.