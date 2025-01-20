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        Haberler Gündem Güncel Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Son dakika haberleri

        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada

        Trafikteki dehşetlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan yol verme tartışmasında bir otomobil sürücüsü aracını yumruklayan kuryeyi copla darp etti. O anlar da diğer sürücüler tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:52
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        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
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        Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü yol verme tartışmasında arabasını yumruklayan motosikletli kuryeyi copla darp etti.

        DHA'nın haberine göre o anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI

        Olay, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

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        Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletini yere devirerek inen motosikletli kurye, otomobilin şoför tarafına giderek camı yumrukladı.

        COPLA İNİP KURYEYİ DARP ETTİ

        Bir türlü araçtan inemeyen sürücü, yolcu kapısından inerek kuryeye doğru yöneldi. Sürücünün elindeki copla darp ettiği kurye kaçarken, sürücü ise aracına binerek uzaklaştı.

        Yaşananları diğer sürücüler cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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