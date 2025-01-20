Futbol oynarken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti
Mardin'de futbol oynarken kalp krizi geçiren Ahmet Özer (15), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Mardin'in Ömerli ilçesinde futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 15 yaşındai Ahmet Özer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. Ahmet Özer, futbol maçı yaparken bir anda yere yığıldı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Özer, Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Duran kalbi müdahaleyle tekrar çalıştırılan Özer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bulunduğu hastaneden Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özer, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.