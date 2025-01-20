Manisa'nın Alaşehir ilçesinde olay, dün saat 12.30 sıralarında Caberburhan Mahallesi Baltaşı mevkiinde meydana geldi.

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BİSİKLETLERİYLE GEZMEYE ÇIKTILAR DHA'daki habere göre bisikletleriyle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya (12) ile Kadir Kaya (13) özel bir mermer ocağının bulunduğu bölgeye gitti.

KADİR, AYAĞI KAYAN YUSUF'U KURTARMAK İSTEDİ Kadir Kaya, 13 yaşında hayatını kaybetti. Caberburhan Ortaokulu öğrencisi iki kuzen, içi suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı. Kaya çukura düşerken Kadir Kaya da onu kurtarmak için peşinden suya atladı.

İKİSİ DE SUDA KAYBOLDU Yusuf Eyüp Kaya, 12 yaşındaydı. Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD, CANSIZ BEDENLERİNİ ÇIKARDI İki kuzenin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kuzenlerin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

15 YIL ÖNCE DE KIZLARI ÖLMÜŞ Otopsi işlemleri tamamlanan kuzenlerin cenazeleri bugün Alaşehir'de defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Yusuf Eyüp'ü kaybeden Kaya ailesinin, 15 yıl önce de evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 2 yaşındaki kız çocuklarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.