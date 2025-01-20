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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos İstanbul'a geliyor!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk takviyesini stoper hattına yapıyor. Sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un transferi konusunda İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki Brezilyalı stooperin bu akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:31
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        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
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        Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk transferini gerçekleştiriyor...

        Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper Diego Carlos'un transferi konusunda Aston Villa ile anlaşma sağladı.

        Diego Carlos'un bu akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

        Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından 32 yaşındaki tecrübeli savunmacıyla resmi sözleşmeyi imzalayacak.

        DIEGO CARLOS KİMDİR?

        15 Mart 1993'de dünyaya gelen Diego Carlos, futbola ülkesi Brezilya'da başladı. 2014'e kadar Brezilya'da Desportivo U20, Sao Paulo U20, Paulista-SP ve Madureira formalarını terleten Diego Carlos, 2014'te Portekiz ekibi Estoril'e transfer olarak Avrupa futboluna geçiş yaptı. Sambacı, 1 sezon Porto B takımında kiralık olarak forma giydikten sonra 2016'nın temmuz ayında Estoril'den 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Nantes'a transfer oldu.

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        Brezilyalı futbolcu Nantes'ta yaptığı çıkışın ardından 2019 yılında İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tuttu. 15 milyon Euro bedelle Sevilla'ya giden Diego Carlos, burada da çıkışını sürdürdü ve 2022 yılının yaz ayında 31 milyon Euro'ya İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.

        2,5 sezondur Aston Villa'da 58 resmi maça çıkan Diego Carlos, bu sezon ise Premier Lig'de 10 kez forma giydi. Carlos, Aston Villa formasıyla 58 resmi maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU

        Diego Carlos, Brezilya A Milli Takım formasını hiç giyemese de olimpiyat takımında yer aldı. Diego Carlos'un da yer aldığı Brezilya Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

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