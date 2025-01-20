12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
Batman'da, 12 yaşındaki B.C.A.'nın oynadığı tüfeğin kaza ateş alması sonucu, 29 yaşındaki annesi Gülcan Arslan yaralandı. Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gülcan Arslan'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Batman'da olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Gürpınar köyü Ulucanlar mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, B.C.A. (12) isimli erkek çocuğu yatak odasında bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.
NAMAZ KILAN ANNESİ VURULDU
DHA'daki habere göre bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, namaz kılan annesi Gülcan Arslan’a isabet etti. Arslan yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ
Gülcan Arslan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gülcan Arslan’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.