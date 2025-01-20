Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman haberleri: 12 yaşındaki çocuk anne katili oldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!

        Batman'da, 12 yaşındaki B.C.A.'nın oynadığı tüfeğin kaza ateş alması sonucu, 29 yaşındaki annesi Gülcan Arslan yaralandı. Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gülcan Arslan'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Batman'da olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Gürpınar köyü Ulucanlar mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, B.C.A. (12) isimli erkek çocuğu yatak odasında bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.

        NAMAZ KILAN ANNESİ VURULDU

        DHA'daki habere göre bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, namaz kılan annesi Gülcan Arslan’a isabet etti. Arslan yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

        Gülcan Arslan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arslan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Gülcan Arslan’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batman
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep Başkonsolosluğu yeniden açıldı
        Halep Başkonsolosluğu yeniden açıldı
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Aziz İhsan Aktaş'ın aile fertlerine dava
        Aziz İhsan Aktaş'ın aile fertlerine dava
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        15 yaşındaydı! Futbol oynarken kalp krizi geçirdi
        15 yaşındaydı! Futbol oynarken kalp krizi geçirdi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Habertürk Anasayfa