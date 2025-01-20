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        Haberler Gündem Güncel Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti

        Gaziantep'te yürekleri yakan bir facia meydana geldi. Kentin Nizip ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki Aras ile 2,5 yaşındaki Müslüm Çelik adlı kardeşler hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 17:41 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:41
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        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında iki kardeş yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bulunan iki katlı evin üst katında yangın çıktı.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        ANNELERİNİN DIŞARIDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Ekipler, evde bulunan 1 yaşındaki Aras ile 2,5 yaşındaki Müslüm Çelik kardeşlerin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çocukların cansız bedenleri Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu da olay yerinde inceleme yaptı. İki kardeşin evde yalnız, annelerinin dışarıda olduğu öğrenildi.

        Fotoğraflar: İHA

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