Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
Sezon başında beklentilerin altında kalan Youssef En-Nesyri, ritmini buldu. Faslı golcü, Fenerbahçe'nin oynadığı son 5 lig maçında 8 gole katkı sağladı.
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yaz transfer döneminde "1 numara"sı olan Youssef En-Nesyri, rekor bedel olan 19,5 milyon euro karşılığında sarı-lacivertli formayı giymişti.
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Sezon başında beklentilerin altında kalan ve Edin Dzeko'dan formayı alamayan En-Nesyri, ritmini buldu
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Son dönemde birçok maçta kilidi açan Faslı yıldız, ligde oynanan son 5 maçta 8 gole katkı sağladı.
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Çift santrfor sisteminde daha çok etkili olan ve hava toplarında büyük hakimiyet sağlayan golcü oyuncu, Mourinho'nun yeni kozu haline geldi.
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Faslı forvet, 28 mücadelede toplam 1.497 dakika forma giydi ve 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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Ara transfer dönemiyle birlikte yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'dan da talipleri bulunuyor.
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