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        Anasayfa Video 20 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
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        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        HT Video
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        Habertürk
        Giriş: 20 Ocak 2025 - 16:53 Güncelleme: 20 Ocak 2025 - 17:03

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * İkinci Donald Trump başlıyor: Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?

        * İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı

        * Bitcoin, Trump'ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak rekor seviyeye çıktı

        * Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, İstanbul'a geliyor

        * Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, FIFA Müzik Elçisi olarak ilan edildi

        * Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için yapılan SED ödemelerinin hesaplara yattığını duyurdu

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