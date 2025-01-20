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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi! İstanbul'da çifte saldırı! | Son dakika haberleri

        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi! İstanbul'da çifte saldırı!

        İstanbul Esenyurt'ta kadına şiddet ihbarına giden polis ekipleri, 28 yaşındaki Melda Şan'ı bıçaklanmış olarak buldu. İmam nikahlı eşi Gökhan Öztürk tarafından bıçaklandığı belirlenen genç kadın hastaneye kaldırıldı. Bu olaydan 6 saat sonra 57 yaşındaki Deniz Taşdelen silahlı saldırıda yaralandı. Taşdelen'i de silahla yaralan kişinin Gökhan Öztürk olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 20.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:21
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        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
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        Dehşet saçan olay bu sabah 05.15 sıralarında Esenyurt'ta bulunan sitede meydana geldi. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine gitti.

        İhbar edilen adrese gelen polis ekipleri, içeriden bir kadının yardım sesleri geldiğini duydu. Yaralı olduğunu ve kalkamadığını söyleyen kadın yardım istedi. Harekete gecen polis, çilingirle kapıyı açarak içeri girdi.

        İçeri giren polis ekipleri Melda Şan adlı kadını yatak odasında bıçaklanmış halde kanlar içinde buldu. Çağrılan sağlık ekipleriyle birlikte 28 yaşındaki kadın hastaneye sevk edildi.

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        İMAM NİKAHLI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK YARALADI

        Bilinci açık olan genç kadın polise kendisini bıçaklayan kişinin imam nikahlı eşi Gökhan Öztürk olduğunu söyledi. İmam nikahlı eşinin kendisini bıçakladığını ve ardından kapıyı üzerine kapatıp çıktığını söyledi.

        6 SAAT SONRA BAŞKA BİR OLAY

        Olayın ardından şüpheli Gökhan Öztürk aranmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturmaya devam edilirken 6 saat sonra Arnavutköy’de silahlı bir yaralama olayı meydana geldi. Otobüs şoförü 57 yaşındaki Deniz Taşdelen adlı bir kişi silahlı saldırıda yaralandı. Taşdelen, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yapılan araştırmada Taşdelen’e de silahlı saldırıyı yapan kişinin Gökhan Öztürk olduğu belirlendi.

        SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

        Taşdelen’in damadı olduğu belirlenen 38 yaşındaki Gökhan Öztürk’ün, 1 kasten yaralama, 1 taksirle yaralama, 2 tehdit ve hakaret, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Araçla kaçtığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediliyor.

        Fotoğraflar: DHA

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