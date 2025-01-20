ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl aradan sonra Kongre'de yemin ederek yeniden görevine başladı. Donald Trump, Kongre salonunda Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti. Böylece ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başlamış oldu.

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"AMERİKA'NIN ALTIN ÇAĞI ŞİMDİ BAŞLIYOR"

ABD'nin 47. Başkanı Trump, başkanlık yeminin ardından açıklamalarda bulunuyor... Trump'ın kürsüdeki ilk mesajları şöyle;

Hepinize çok teşekkürler. Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Her gün Amerika'yı önceliğimiz yapacağız. Güvenliğimiz sağlanacak, adalet sistemimiz yeniden dengelenecek. Adaletten yoksun bir şekilde devam eden bu silahlarla ilgili tutum da değişecek. Önceliğimiz gururlu, zengin bir ülke inşa etmek olacak. Amerika yakında çok daha büyük ve güçlü olacak, daha önce hiç olmadığı kadar.

Herkes bize saygı duyacak. ABD daha önce hiç elde etmediği bir şansa sahip, herkes bize saygı duyacak. Bir güven kriziyle karşı karşıyayız maalesef. Halkımız hak ettiği yerde değil, içeride bir krizle karşı karşıyayız. Dışarıda da birbiri ardına felaketler yaşanıyor.

Suça karışanlara toleransımız yok. Kendi vatandaşlarına her türlü yardımı yapacak ama yabancılara aynısı yapmayacağız. Bugünden itibaren bunların hepsi değişecek, çok hızlı bir şekilde.

"YAŞAMIMI ELİMDEN ALMAK İSTEDİLER"

Benim son seçimimim korkunç bir ihaneti geri çevirmemiz için bir fırsat. Şu andan itibaren Amerika'nın düşüşü geride kalmıştır. Özgürlüklerimiz ve milletimizin kaderi engellenemeyecek. Tekrar birliği ve sadakati yaşayacağız. Ben çok ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kaldım ve çok şey öğrendim. Özgürlüğümü elimden almak istediler, yaşamımı elimden almak istediler bu yolda. Ben Tanrı tarafından Amerika'yı yeniden büyük yapmak için kurtarıldım.

"BUGÜN ÖZGÜRLEŞME GÜNÜ"

O yüzden bizim iktidarımızın her gününde gününde, birlikte güç ve kararlılıkla çalışacağız. Her dün din ve etnik köken ayrımı gözetmeden bugün itibaren çalışmaya başlayacağız. Bugün özgürleşme günü. Son başkanlık yarışı en görkemli ve en oyun değiştirici başkanlık yarışı olarak hatırlansın istiyorum.

Milli beraberlik tekrar geri dönüyor Amerika'ya. Her yaptığımız şey başarıya odaklı olacak, ülkemizi unutmayacağız, anayasamızı unutmayacağız, Tanrımızı unutmayacağız. Bugün birçok tarihi anlaşmaya imza atıyoruz. Güney sınırıyla ilgili acil bir anlaşma imzalıyorum, sınırlarımızın güvenliği için. Bütün yasa dışı girişler durdurulacak, milyonlarca suçluyu nereden geliyorsa oraya geri göndereceğiz. Meksika'da olan Meksika'da kalacak. Kartellere, terör gruplarına yönelik de imzalar atacağım. Ulusal enerji acil durumu ilan ediyorum. Amerika yeniden üreten bir ülke olacak. Hiç kimsede olmayan petrol ve gaz, biz bunu kullanacağız. Krizleri bitireceğiz, Amerikan enerjisini tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Yeniden zengin bir ülke olacağız. Yeni yeşil anlaşmayı da iptal edeceğiz, kendi endüstrimizi kuracağız, kendi çalışanlarımıza fayda sağlayacağız. Diğer ülkelere de vergi getireceğiz, kendi vatandaşlarımızın zengin olması için çalışacağız. Amerikan rüyası yeniden canlanacak. Verimlilik Bakanlığı oluşturacağız. Yıllar yıllar sonra Anayasa'ya karşı yapılan tüm çabalardan sonra ifade özgürlüğünü geri getirecek kararnameleri imzalayacağım. Şehirlemize yeniden kanun ve düzen getireceğiz. İki cinsiyet olacak, kadın ve erkek. Bu hafta tekrar Covid aşılamasına karşı çıkan ordu mensuplarını da yeniden ordumuza geri kazandıracağım. Görevi devralmadan önce Ortadoğu'daki rehineler evlerine geri dönüyor, ben göreve başlamadan bir gün önce. Amerika, en güçlü en saygıdeğer ülke olduğunu yeniden hatırlatacak dünyaya. Bugünden itibaren Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Donald Trump, görevi devralacağı Joe Biden ile birlikte Kongre Binası'na geldi. BIDEN SON KEZ BAŞKAN OLARAK AYRILDI Donald Trump yemin töreni öncesinde Joe Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi. Donald Trump, Melania Trump, Joe Biden ve Jill Biden Beyaz Saray'da son kez görüştü. Joe Biden, 4 senedir başkanlık yaptığı Beyaz Saray'dan son kez başkan olarak ayrıldı. REKLAM TÖREN 'TEHLİKELİ SOĞUK' SEBEBİYLE KONGRE BİNASININ İÇİNDE Trump'ın yemin töreni, Washington'daki 'tehlikeli' soğuk hava koşulları sebebiyle Kongre bahçesinden Kongre binasının içine alındı. Trump'ın yemin töreninin bugüne kadar ülkede yaşanmış en soğuk yemin töreni olabileceği ifade edilmişti.

Trump, yemin töreni gününün sabahında Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katıldı. Ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Trump ile eşi Melania Trump, Joe Biden ile eşi Jill Biden'ı uğurladı. Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak olan Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek. BIDEN VE ESKİ BAŞKANLAR TÖRENDE Joe Biden, 2020'de seçim yenilgisi kabul etmeyerek 4 sene önce yemin törenine katılmayan Trump'ın aksine yemin törenine "elbette" katılacağını söylemişti. Trump, seçim yarışında rakibi olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris de törene katılan isimler arasında. Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da törende. Eski First Lady Laura Bush ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da eşleriyle birlikte etkinliğe katılıyor. REKLAM Trump'ın ilk başkanlık döneminde yardımcısı olan Mike Pence de törende. Eski Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi ve eski First Lady Michelle Obama törene katılmayacak. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ve İtalya Başbakanı Giorgi Meloni de tören salonunda görüldü. ÇOK SAYIDA MİLYARDER TÖRENDE Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Amazon kurucusu Jeff Bezos yemin törenine katılıyor. Bu isimler, Trump'ın kabinesinin yanındaki platformda oturacaklar. OpenAI CEO'su Sam Altman da yemin törenine katılıyor.