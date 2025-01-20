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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de sağlanan ateşkesten ABD Başkanı Donald Trump'a kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 18:36 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:14
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısının başında "Slovakya ile Türkiye arasında savunma sanayii iş birliğinin güçlendirilmesi önemli konularımız arasındaydı. Ayrıca Avrupa Birliğine tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya'nın desteğini sürdüreceğine inanıyorum.

        Slovakya'nın Suriye'nin yeniden ihya çabalarına yapacağı olası katkılara değindik. Ateşkesin İsrail'in tüm diretmelerine ragmen hayata geçmesi önemlidir. Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması önemlidir. Uluslararası toplum İsrail'in bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.

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        Başkenti Doğu Kudüs olan, egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşına da değinerek "Ukrayna Rusya arasındaki bu savaş, bizleri ciddi manada rahatsız eden bir savaş olmuştur. Burada liderlerin kapışması hakikaten bizleri de rahatsız etmiştir. Bir tahıl koridoru meselesini bile bizler ne kadar çırpındıysak da halledemedik. Sayın Putin'le ve Zelenskiy'le görüştüğümüzde vermeye hazırız dedilerse de alamadık.

        Vladimir Putin fakir ülkelere tahıl vermekten yana olduğunu söyledi. Afrika ülkelerine vermeye ben varım dedi. Beklediğimiz neticeyi alamadık ama dışişleri bakanım bu konularda görüşmeye devam ediyor.

        Madem ki Ukrayna'ya Slovakya'ya doğalgazı kesti, Slovakya'nın doğalgaz noktasındaki bu ihtiyacını Rusya ile görüşmek suretiyle bir neticeye bağlayalım dedim. İnşallah bu adımı atalım, ihtiyacı da sayın başbakandan aldım." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili de açıklamalarda bulunarak

        "Trump ile birinci dönemdeki dostluğumuzun devamı bizim için çok önemli. Seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüşme yaptık. Tabi bir ara görüşme de yaptık.

        Kendisi Rusya-Ukrayna savaşını ısrarla bitiririm diyorsa biz de üzerimize düşeni yaparız. Biz savaştan yana değiliz. Ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz.

        Sayın Trump'ın yeni dönemi de insanlığa hayırlı olsun diyorum." dedi.

        ROBERT FİCO: TÜRKİYE BÜYÜK BİR SİYASİ AKTÖR

        Robert Fico ise "Türkiye'de çok gelişmeler yaşandı. Türkiye çok büyük bir siyasi aktör. Aynı zamanda uluslararası bir aktör.

        Sizin Suriye'deki akıllı politikalarınızı a yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye Suriye konusunda kararlı rol oynaması konusundaki isteklerimi belirtmek istiyorum.

        Avrupa Birliğine üyelik arzusunun en kısa sürede hayata geçmesini arzu ediyorum ve bizim tüm desteğimize sahipsiniz." dedi.

        Robert Fico ayrıca Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini engellemesiyle ilgili de yorumda bulunarak "Ukrayna'dan transit gazın engellenmesiyle bazı saldırılara da şahitlik ettik. Bu tür adımların istikrara yönlendirmeyeceğini biliyoruz. Ateşkesin ardından tüm Avrupa'da enerji güvenliği konusunda adımlar atılacağını umuyoruz. Hepimiz pembe gözlükleri bir kenara bırakalım. Rusya'nın şu an elde ettiği topraklardan çekilmesini beklemek mümkün değil. Aynı şekilde Ukrayna'nın NATO üyesi olması da mümkün değil. Ancak Ukrayna'da tampon bölge kurulup asker gönderilmesi söz konusu olabilir." dedi.

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