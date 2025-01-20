Donald Trump'ın yemin töreninde dikkat çeken anlar: İncil'e elini koymadı
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'a geri döndü. Kongre Binası'nda gerçekleşen yemin töreniyle görevi resmen Joe Biden'dan devralan Trump'ın yemin töreninde İncil'e elini koymadığı anlar dikkati çekti
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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre Binası'nda gerçekleşen yemin töreniyle resmen görevine başladı. 4 yıl aranın ardından göreve dönen Trump'ın yemin töreninde elini İncil'e basmadığı anlar dikkat çekti.
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Trump, başkanlık yeminini ederken eski başkan Abraham Lincoln'ün İncil'ini kullandı.
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Trump ayrıca, kendisine ait kişisel bir İncil'i de yemin sırasında yanında bulundurdu. Annesinden hediye olan bu İncil'i 2017'deki yemin töreninde de kullanmıştı.
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Trump'ın başkanlık yemini ederken İncil'e el basmadığı dikkat çekti.
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Anayasa'ya göre başkanların yemin ederken dini bir metin veya herhangi bir metin kullanmaları için bir gereklilik yok; ancak neredeyse tüm başkanlar yemin töreninde İncil kullandı.
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Göreve gelen başkanların çoğu aile İncil'ini veya eski bir başkanın kullandığı bir İncil'i seçti. Birkaç başkan ise hiç İncil kullanmadan yemin etti.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.