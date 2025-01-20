Beşiktaş transferde gaza bastı!

Siyah-beyazlıların PSG'den kiraladığı Cher Ndour ise devre arasında takımına dönecek gibi görünüyor. Kiralık kontenjanı dolu olan Fransız devinin, Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak gönderebilmek için Ndour'u satmaya karar verdiği öğrenildi. Ndour için İtalya'dan Bologna, Torino ve Parma ile görüşmeler sürüyor.