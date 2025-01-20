Beşiktaş transferde gaza bastı!
Teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
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Siyah-beyazlılarda ilk olarak takımda düşünülmeyen yabancı isimler gönderilecek ve kontenjanda yer açılacak.
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Jean Onana'nın taliplerinin bulunduğu Fransa'ya dönmesi beklenirken Alex-Oxlade Chamberlain ise ülkesi İngiltere'den arayışlarını sürdürüyor.
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Siyah-beyazlıların PSG'den kiraladığı Cher Ndour ise devre arasında takımına dönecek gibi görünüyor. Kiralık kontenjanı dolu olan Fransız devinin, Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak gönderebilmek için Ndour'u satmaya karar verdiği öğrenildi. Ndour için İtalya'dan Bologna, Torino ve Parma ile görüşmeler sürüyor.
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Musrati'ye ise Al-Fateh'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifi dışında teklif gelmedi. Beşiktaş, Libyalı oyuncuyu ucuza bırakmaya niyetli değil. Bu nedenle de Musrati şimdilik takımda kalacak gibi görünüyor.
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ÖNCELİK 3 MEVKİDE
Beşiktaş yönetiminin takviye konusunda ise önceliği kanat, sol bek ve santrfor. Takımdaki ayrılıklara göre diğer mevkilere de takviyeler gerçekleşebilir.
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Kanat bölgesi için Viborg'dan Serginho, Atletico Madrid'den Correa; forvet bölgesi için ise Southampton'dan Onuachu ismi gündemde bulunuyor.
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