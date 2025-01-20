Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, emekli polis olan 62 yaşındaki İ.D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı, 53 yaşındaki kardeşi İsa Demir'i tabancayla öldürdü. Kardeşini vurduktan sonra kendini ihbar eden emekli polis, jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi
Sakarya'da olay, dün öğle saatlerinde Sapanca ilçesine Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi.
ARAZİ PAYLAŞIMI KAVGASI
DHA'daki habere göre emekli polis İ.D. (62), ile kardeşi İsa Demir (53) arasında arazi paylaşımı konusunda tartışma çıktı.
KARDEŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Tartışma sırasında İ.D., beylik tabancası ile kardeşi İsa Demir'i vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
Kardeşini vurduktan sonra kendisini ihbar eden emekli polis, jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.