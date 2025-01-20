Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatılmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dün partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatmıştı.

ZAFER PARTİSİ'DEN AÇIKLAMA

Zafer Partisi konu ile ilgili "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara’da yemek yediği bir restoranda gözaltına alındı, Devlet Demir Yolları Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından şu an İstanbul’a götürülüyor." açıklamasını yaptı. Öte yandan Zafer Partisi Başkanlık Divanı acil koduyla toplandı: "Bu hukuksuzluğa gereken en sert cevabı vereceğimizden ve Genel Başkanımızın yanında olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklaması yapıldı.

Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, bugün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmış olup, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İstanbul’a doğru yola çıkmıştır.



Tüm Vatandaşlarımızı, sevenlerini ve partililerimizi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit… pic.twitter.com/Da3rMzyhLa — Zafer Partisi (@zaferpartisi) January 20, 2025

Zafer Partisi Başkanlık Divanı acil koduyla toplandı.

ÖZDAĞ: BU KONUŞMAYI 1000 DEFA DAHA YAPMAYA HAZIRIM

Ümit Özdağ, hakkında açılan dava ile ilgili:

"Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz." demişti.

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Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım.

Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara… pic.twitter.com/1Plq7yla3X — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 20, 2025

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL: BUNU SİNEYE ÇEKMEK MÜMKÜN DEĞİL

CHP Genel Başkanı Özel "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır... Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir. Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir. Yaşananlar önceki dönem milletvekili olması nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a 'a da sorumluluk yüklemektedir. Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum: Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin. İstanbul'a getirildiğini öğrendiğimiz Sn. Genel Başkanı ziyaret etmek ve sürece eşlik etmek üzere Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcımız Özgür Karabat tarafımdan görevlendirilmiştir." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı @umitozdag'ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır...



Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak, bunu sineye çekmek mümkün değildir.



Aralarındaki çelişki… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 20, 2025 İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: SİYASİ HESAPLAŞMA SANDIKTA OLUR İmamoğlu, konu ile ilgili "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz." dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 20, 2025 ABB BAŞKANI YAVAŞ: BIRAKIN SÜREÇ KENDİ SEYRİNDE İŞLESİN ABB Başkanı Yavaş ise konu ile ilgili "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır. Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin. Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi yargıya olan güveni zedeliyor. Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasetin aracı olduğu algısını güçlendirecek tüm uygulamalardan vazgeçilmelidir." değerlendirmesinde bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve demokratik değerler açısından derin bir endişe kaynağıdır.



Bu acele nedir? Apar topar gözaltı işlemi uyguluyorsunuz. Bırakın süreç kendi seyrinde işlesin.



Bu tür uygulamaların sürekli hale gelmesi… — Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) January 20, 2025 GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI DAVUTOĞLU: YARGI ELİYLE SİYASETE MÜDAHALE Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu "Politik ve insani duruşu itibariyle taban tabana zıt olmakla ve bahsi geçen konuşmadaki fikirlerine asla katılmamakla birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a götürülüyor olması; apaçık yargı eliyle siyasete müdahaledir!" dedi. Politik ve insani duruşu itibariyle taban tabana zıt olmakla ve bahsi geçen konuşmadaki fikirlerine asla katılmamakla birlikte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a götürülüyor olması; apaçık yargı eliyle siyasete müdahaledir! — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 20, 2025 İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI DERVİŞOĞLU: YARGI CAMBAZLIKLARI İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu "Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını; Fitneni, fesadını, tuzaklarını ve bütün bu alçaklıklarını suratına çarpacağız! Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile... Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun düzen, yaşasın Büyük Türk Milleti!" dedi. Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını;



Fitneni, fesadını, tuzaklarını ve bütün bu alçaklıklarını suratına çarpacağız!



Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile...



Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!

Kahrolsun düzen, yaşasın Büyük Türk… — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) January 20, 2025 MUHARREM İNCE: KABUL EDİLEMEZ Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve başarısız oldukça sertleşiyorsun. Siyasetin bir raconu vardır. O raconun dışına çıkma, Türkiye’yi daha fazla otoriter bir rejime doğru sürükleme Erdoğan." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın söylediği sözler sebebiyle gözaltına alınması kabul edilemez.



Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde; partiyi devlet, devleti parti konumuna getirdin. Siyasi rakiplerini yargıyla yok etmeye, susturmaya çalışıyorsun. Ekonomiyi batırdın ve… — Muharrem İNCE (@vekilince) January 20, 2025