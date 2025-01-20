Ümit Özdağ hakkında soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu
Giriş: 20.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:12
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı.
DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dün partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.
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