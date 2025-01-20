Yeni adresini duyurdular: İsmail Kartal, İran yolcusu!
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, sarı-lacivertliler sonrası birçok takımdan teklif alırken, bu ekiplere bir yenisi eklendi.
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Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon, İsmail Kartal'ın kapısını çalmıştı.
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Al-Taawon sonrası Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un da İsmail Kartal'a teklif götürdü ancak deneyimli çalıştırıcı bu teklifi reddettiği ileri sürüldü.
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İRAN YOLCUSU
İran basınında yer alan habere göre İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile anlaşma sağladı.
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Haberde, Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için kısa zamanda Türkiye'ye gelecekleri belirtildi.
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MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI
Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.
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