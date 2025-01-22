Şahan Gökbakar'dan, yangın duyarsızlığına tepki: Siz nasıl insansınız?: Siz nasıl insansınız! - Magazin haberleri

Şahan Gökbakar'dan, yangın duyarsızlığına tepki: Siz nasıl insansınız?: Siz nasıl insansınız! - Magazin haberleri

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de sabaha karşı saat 03.30'da çıkan yangın, büyük bir faciaya neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu.

REKLAM advertisement1 Gün boyunca söndürme çalışmalarının yapıldığı ve felaketin yaşandığı otelin hemen yanı başındaki otellerde kalan bazı turistler ise tatile devam etti. Şahan Gökbakar, yangın faciasının yaşandığı otele yakın bölgede kayak yapmaya devam eden insanlara sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi. REKLAM

Şahan Gökbakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya. Lan siz nasıl insansınız!" .png Fotoğraflar: İHA, Instagram