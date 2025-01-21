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        Haberler Gündem Bolu'daki yangın faciasında Boduroğlu ve Çetiz ailesinden 6 kişi hayatını kaybetti - Gündem Haberleri

        Bolu'daki yangın faciasında Boduroğlu ve Çetiz ailesinden 6 kişi yaşamını yitirdi

        Bolu'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri netleşiyor. Yangında Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu ile anneleri Ebru Boduroğlu hayatını kaybederken nöroloji hekimi Ahmet Çetiz, eşi ve üç çocuğu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 21:26 Güncelleme: 22.01.2025 - 00:27
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        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen feci yangında şimdiye kadar 76 kişinin yaşamını yitirdiği faciada hayatını kaybeden isimler netleşmeye başladı.

        ANNE VE İKİ ÇOCUK CAN VERDİ

        Yangında 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan baba Mete Tunç Boduroğlu'nun ise tedavisi sürüyor.

        NÖROLOJİ HEKİMİ VE AİLESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kartalkaya'da hayatını kaybeden bir başka isim de Medicalpark Ankara Hastanesi'nde görevli Nöroloji Hekimi Uzman Doktor Ahmet Çetiz ve ailesi oldu. Doktor Ahmet Çetiz, eşi ve üç çocuğuyla birlikte vefat ettiği belirlendi.

        Kartalkaya'daki faciada 76 can kaybı!
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        #Ahmet Çetiz
        #Ebru Boduroğlu
        #haberler
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