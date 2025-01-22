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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı cinsel istismardan tutuklandı!

        Elazığ'da, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan dayısı M.T. tutuklandı. Hamileliği tıbbi müdahale ile sonlandırılan kız çocuğu ise korumaya alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 07:24 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:24
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        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
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        Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde geçen yıl aralık ayında kız çocuğu, eğitim gördüğü okulda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

        DAYISI GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre yapılan kontrolde çocuğun hamile olduğu tespit edildi. Hamilelik tıbbi müdahale ile sonlandırılırken, ifadesi üzerine kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği dayısı M.T. gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KIZ ÇOCUĞU KORUMAYA ALTINDA

        Kız çocuğu, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne getirilerek korumaya alındı. Alınan DNA örnekleri ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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