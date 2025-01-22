Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!

Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı cinsel istismardan tutuklandı!
Elazığ'da, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan dayısı M.T. tutuklandı. Hamileliği tıbbi müdahale ile sonlandırılan kız çocuğu ise korumaya alındı
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde geçen yıl aralık ayında kız çocuğu, eğitim gördüğü okulda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
DAYISI GÖZALTINA ALINDI
DHA'daki habere göre yapılan kontrolde çocuğun hamile olduğu tespit edildi. Hamilelik tıbbi müdahale ile sonlandırılırken, ifadesi üzerine kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği dayısı M.T. gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KIZ ÇOCUĞU KORUMAYA ALTINDA
Kız çocuğu, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne getirilerek korumaya alındı. Alınan DNA örnekleri ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.