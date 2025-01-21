Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
Ünlüler, en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın, faciaya neden oldu.
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Aydın, yangının 4'üncü kattaki restoran bölümünde başladığını, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğunu ifade etti. Söndürme çalışmasının devam ettiği otelde odaların tek tek kontrol edildiği öğrenildi.
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Semiramis Pekkan: Kartalkaya'da yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifa dilerim. Bu büyük acıyı yürekten paylaşıyor, bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.
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Edis: Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle acı olaylar bir daha yaşanmasın. Kalbim sizlerle.
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Ebru Gündeş: Kartalkaya’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
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Hande Yener: Geçmiş olsun Kartalkaya. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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Zeynep Bastık: Çok çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
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Şimal: Geçmiş olsun Bolu. Yangında hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum, yaralılarımıza da acil şşifalar diliyorum.
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Aylin Kontente: Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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İbrahim Büyükak: Çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara da acil şifalar diliyorum.
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Ece Erken: Çok geçmiş olsun Kartalkaya. Başımız sağ olsun.
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Müge Boz: O kadar üzücü ki... Kaybı olanların başı sağ olsun.
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Demet Şener: Şimdi gördüm. Allah'ım sen koru.
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Güzide Duran: Çok üzgünüm.
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Özge Ulusoy: Ahh...
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Ceyda Düvenci: Çok üzücü.
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