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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesine katıldı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasının ardından Bolu'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Gültekin ailesinin taziye evini ziyaret ettikten sonra, faciada hayatını kaybeden ailenin 8 üyesinin cenaze namazına katıldı. Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, "Tabii canımız yandı yüreğimiz yandı ve şu anda da bu görevi ifa etme gayreti içindeyiz. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Sabrın sonu selamettir temennisiyle kendilerine Fatiha'mızı gönderelim makamları cennet olsun inşallah" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 13:11 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan felaketin ardından, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Bolu'ya gitti.

        GÜLTEKİN AİLESİ'NİN CENAZESİNE KATILDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yangın faciasında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin taziye evine ziyaret ettikten sonra, hayatını kaybeden aile fertlerinin cenaze namazına katılmak için Kalıcı Konutlar Camii'ne geçti.

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        BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ve eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

        "AİLESİNE, MİLLETİMİZE SABIRLAR NİYAZ EDİYORUM"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: "8 kardeşimizin Rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Tabii Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak birlikte parlamentoda görev yapmıştık.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEFİN SIRASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ölen aynı aileden Bilal Gültekin, Sena Gültekin, Rümeysa Gültekin, Enes Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Gültekin, Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner’in cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Kılıçarslan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıdığı olan ailenin defni sırasında gözyaşlarını tutamadı.

        "KOMŞULUK GÖREVİMİZİ İFA EDİYORUZ"

        Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz vardı. Bugün bir komşuluk görevimizi ifa etmek için de buradayız. Tabii canımız yandı yüreğimiz yandı ve şu anda da bu görevi ifa etme gayreti içindeyiz.

        Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Sabrın sonu selamettir temennisiyle kendilerine Fatiha'mızı gönderelim makamları cennet olsun inşallah."

        AYNI AİLEDEN 8 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

        Felakette hayatını kaybedenler arasında olan Zehra Sena Gültekin, Türk Hava Yolları (THY) Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapıyordu.

        Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve 8 kişilik ailesiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

        ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEMİŞ

        Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenilmişti. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınlarıyla 8 kişi yaşamını yitirmişti

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