Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan felaketin ardından, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Bolu'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yangın faciasında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin taziye evine ziyaret ettikten sonra, hayatını kaybeden aile fertlerinin cenaze namazına katılmak için Kalıcı Konutlar Camii'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ve eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ölen aynı aileden Bilal Gültekin, Sena Gültekin, Rümeysa Gültekin, Enes Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Gültekin, Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner’in cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Kılıçarslan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıdığı olan ailenin defni sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: "8 kardeşimizin Rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Tabii Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak birlikte parlamentoda görev yapmıştık.

"KOMŞULUK GÖREVİMİZİ İFA EDİYORUZ"

Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz vardı. Bugün bir komşuluk görevimizi ifa etmek için de buradayız. Tabii canımız yandı yüreğimiz yandı ve şu anda da bu görevi ifa etme gayreti içindeyiz.

Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Sabrın sonu selamettir temennisiyle kendilerine Fatiha'mızı gönderelim makamları cennet olsun inşallah."