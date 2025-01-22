Psikolojinizin bedeniniz üstündeki şaşırtıcı etkisi! Acı eşiği neden kişiden kişiye farklılık gösteriyor?

Acı, insan yaşamının kaçınılmaz bir parçasıdır. Ancak bazı insanlar, bu duyumu diğerlerinden daha farklı şekillerde deneyimler. Acı eşiğindeki farklılıklar, hem genetik yatkınlıklar hem de çevresel etkilerle şekillenebilir.