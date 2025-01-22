Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı: İstanbul'a geldi

Adı geçtiğimiz dönemlerde sık sık Galatasaray ile anılan Slovakyalı stoper Milan Skriniar, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 29 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

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Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin devamı için İstanbul'a gelen Skriniar'ın daha sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

🆕 Milan Škriniar'ı taşıyan uçak İstanbul'a indi. 🛬



🎙️ HT Spor muhabiri @1esrakose, Fenerbahçe'nin yeni transferine dair detayları aktardı. pic.twitter.com/qa2T19Rxse — HT Spor (@HTSpor) January 22, 2025

MILAN SKRINIAR KİMDİR? Doğum tarihi/Yaş: 11 Şubat 1995 (29) Doğum yeri: Ziar nad Hronom | Slovakya Boy: 1,88 m Mevki: Defans - Stoper Ayak: Sağ ayak Güncel piyasa değeri: 15 milyon euro Transfer geçmişi: Žilina, Sampdoria, Inter, PSG 2017 yılında Sampdoria’dan 34 milyon Euro karşılığında Inter’e transfer olan Milan Škriniar, Serie A’da sergilediği başarılı performansla dikkat çekmiş ve 2021 yılında piyasa değerini 65 milyon Euro’ya kadar yükseltmişti. Sözleşmesi 2023’te sona eren Škriniar, geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak PSG’ye katılmıştı.