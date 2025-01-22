Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı: İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Yıldız stoper, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.
Adı geçtiğimiz dönemlerde sık sık Galatasaray ile anılan Slovakyalı stoper Milan Skriniar, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi.
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 29 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.
Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin devamı için İstanbul'a gelen Skriniar'ın daha sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
MILAN SKRINIAR KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 11 Şubat 1995 (29)
Doğum yeri: Ziar nad Hronom | Slovakya
Boy: 1,88 m
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 15 milyon euro
Transfer geçmişi: Žilina, Sampdoria, Inter, PSG
2017 yılında Sampdoria’dan 34 milyon Euro karşılığında Inter’e transfer olan Milan Škriniar, Serie A’da sergilediği başarılı performansla dikkat çekmiş ve 2021 yılında piyasa değerini 65 milyon Euro’ya kadar yükseltmişti. Sözleşmesi 2023’te sona eren Škriniar, geçtiğimiz yıl bedelsiz olarak PSG’ye katılmıştı.