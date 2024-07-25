Hatay'da bulunan 3 bin 500 yıllık tablet dönemin ticari hayatıyla ilgili bilgi veriyor

Bu dil bilimcileri için çok önemli bir detay çünkü üzerindeki yazı, çivi yazısı olduğu için en ufak bir deformasyon, o metnin okunabilmesini çok zor hale getiriyor. Bu bağlamda belki de bu tablet hakkında söyleyeceğiniz en güzel detaylardan biri de üzerinde en ufak bir kırığın dahi olmaması olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.