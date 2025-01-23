Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçen yıl 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1.5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olayla ilgili soruşturma yapıldı.

GEREKÇELİ KARAR BİTTİ

Bu kararın ardından gözler açıklanacak gerekçeli karara çevrildi. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in tarafından hazırlanan gerekçeli karar tamamlandı. 950 sayfalık oldu belirtilen kararda, Narin cinayetinin tüm detaylarının yer aldığı belirtildi.

Narin Güran cinayetiyle ilgili beklenen gerekçeli karar açıklandı. 929 sayfadan oluşan gerekçeli kararda duruşmada alınan savunmalar, verilen ifadeler, HTS kayıtları, incelenen görüntülerin içerdiği detaylar yer aldı. Tüm bunlar incelendikten sonra hazırlanan ‘Delillerin değerlendirmesi ve gerekçeli karar” 25 sayfadan oluştu. Peki bu gerekçeli kararda neler denildi? İşte gerekçeli kararda geçen detaylar;

"NEREDE, NASIL VE NEDEN GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAŞILMAYABİLİR"

Yapılan tüm incelemelerin ardından mahkeme heyeti gerekçeli kararda “delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe’ başlıklı kararda şu detaylara değindi:

“Mahkemelerce somut olay değerlendirilirken sanık veya sanıkların üzerlerine atılı suç veya suçların nasıl işlediği, nerede işlediği, ne zaman işlediği, hangi saik ile neden bu suçu gerçekleştirdiği, söz konusu suça iştirak eden başkaca sanıkların olup olmadığı, iştirak etmişler ise iştirak eden sanıkların eylemlerinin neler olduğu hususlarını içerir bir değerlendirme yapılması ve bu soruların cevaplarını içerir hususlara gerekçeli kararda yer vermek gerekmektedir. Bu husus genel bir kaide olup her somut olayda ayrı ayrı uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak bazı istisnai olaylar vardır ki yukarıda belirtilen soruların cevapları tam olarak bulunamayabilir. Böyle durumlarda dikkat edilmesi gereken husus şudur; Bazen bir olayın ya da bir eylemin nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği anlaşılamayabilir. Bu tür durumlarda önemli olan husus o eylemin ya da olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştiği, yani söz konusu eylemin kimler tarafından yapılıp yapılmadığıdır.”

Narin’in nasıl kaybolduğu ve cansız bedenin nasıl bulunduğuna dair detaylara yer verilen gerekçeli kararda, elde edilen tüm kameralarında incelendiğini belirterek şunlar denildi: “Sanıklar ve sanıklar müdafi tarafından söz konusu dosyanın iş bu dosya arasına alınması yönünde taleplerde bulunulması üzerine bu husus Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sorulduğunda dosyada kısıtlama kararı olduğu, bu nedenle soruşturma dosyasının iş bu dosya içerisine verilemeyeceğinin belirtildiği görülmüştür. Yine tanıklar mahkememizce dinlenilmiş, somut olayda esasa etki edebilecek bir bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Sadece tanık Hediye olay saatinde evde olduğunu belirtmiştir. Bu husus aşağıda ayrıntılarıyla değerlendirilecektir. Bu değerlendirme dışında dinlenen diğer tüm tanık beyanları irdelendiğinde maktul Narin'in öldürülme olayını etkileyecek somut bir beyanlarının olmadığı anlaşılmıştır.”

“Tanık Hediye, beyanlarında ısrarla olay anında evde olduğunu, Narin'in hiç eve gelmediğini, yine sanık Salim ile sanık Nevzat'ın da eve hiç gelmediğini, evde sanık Enes'in uyuduğunu belirtmiştir. Yine olay sırasında evde olan çocuk Muhammed E. mahkememizce tanık olarak dinlenilmiş, tanık E. dinlenilmek istenilmiş ancak AGO'da sırasını beklerken huzursuzluk çıkardığı için yaşı itibariyle dinlenilmesinden vazgeçilmiş, soruşturma aşamasında alınan beyanlarını içerir video kaydı huzurda izletilmiştir.”

"YENGE HEDİYE OLAYI GİZLEDİ"

“İş bu tanık beyanları bir bütün halinde irdelendiğinde; dosyada bulunan ve aşağıda ayrıntılarıyla anlatılacak olan diğer deliller ile uyumlu olmadığı, özellikle çocuk beyanlarının AGO'da alınırken yanında olan uzman kişilerin belirttiği üzere öğretilmiş beyanlar olduğu, tanık Hediye'nin beyanlarının Narin'in öldürülme olayında yer alan gerçekleri gizlemek için oluşturulan beyanlar olduğu, özellikle tanık Hediye'nin olay günü evde olduğu şeklinde beyanlarının diğer deliller ile örtüşmediği, maktul Narin'in öldürme eyleminin aşağıda anlatılacağı üzere evde tamamlandığı ve akabinde olay sonrası yapılacaklar konusunda sanıklar tarafından fikir birlikteliğine varıldığı, bu nedenle tanık Hediye'nin olayları gizlemek için bu şekilde beyanda bulundurulduğu mahkememizce kabul edilmekle tanık Hediye ve diğer çocuk tanıkların beyanlarının dosyada bulunan deliller ile örtüşmediği için mahkememizce iş bu beyanlara itibar edilmemiştir."

"ANNE YÜKSEL GÜREN OĞLUNU KORUYOR" İDDİASI

Gerekçeli kararda anne Yüksel Güran ile ilgili şu detaylara verildi; “Sanık Yüksel açısında tutulan tutanakların tamamında ve sanık Yüksel'in soruşturma aşamasında tv kanallarına verdiği röportajlarda genellikle oğlu olan Enes'i nasıl koruyabileceği, oğluna zarar gelmemesi için neler yapabileceği şeklinde söylemlerde bulunduğu, yine dosya arasında bulunan tutanaklarda da sanığın yukarıda belirtilen şekillerde söylemlerde bulunduğunun belirtildiği görülmüştür. Yine sanık Yüksel'in henüz Maktul Narin'in cansız bedeni bulunmamışken sürekli kızının öldüğünü, en azından bir mezarının olması gerektiğini söylediği görülmüştür. Bu husus mahkememizce sanık Yüksel'e sorulduğunda kızının kaybolduğunu, telefon ile arayan kişilerin biz mafyayız oğlu olan sanık Enes'e zarar vereceğiz dedikleri için bu şekilde beyanda bulunduğunu belirttiği ancak soruşturma aşamasında kolluk tarafından neredeyse her bir olayın tutanak altına alındığı dosyada sanık Yüksel'in beyanlarını doğrular bir tutanağın olmadığı görülmüştür. Bu nedenle sanık Yüksel'in maktul Narin'in cansız bedeninin bulunmasından önce kızının öldüğünü bildiği, sürekli sanık Enes'i nasıl korurum diyerek Narin'in ölümüne ilişkin gerçekleri dile getirmediği ve saklamaya çalıştığı mahkememizce kabul edilmiştir."

AMCA SALİM GÜRAN'IN ARACINDA DNA BULUNDU

Gerekçeli kararda amca Salim Güran ile ilgili şunlar değinildi: "Salim Güran'ın olay günü ve öncesinde fiilen kullanmakta olduğu 47 KF 388 plakalı araç üzerinde arama ve inceleme yapıldığı, elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarınca yapılan incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin Güran'a ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiğinin belirtildiği görülmüştür. Salim Güran'ın kullanımında olan 47 KF 388 plakalı araçta bulunan bulgular üzerine araç içerisinde daha detaylı inceleme yapılabilmesi amacıyla söz konusu araç çekici marifetiyle Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderilmiş, yapılan detaylı incelemede aracın sağ arka kapı iç kısmı üzerinden elde edilen kıl numunesinin Narin Güran'a ait olduğunun tespit edildiğinin belirtildiği görülmüştür."

EŞYALARDA SUÇ UNSURU BULUNMADI

Gerekçeli kararda evde alınan halılar, kilimler, battaniyeler ve çevrede toplanan tüm izlerde yapılan çalışmalarda cinayetle bağlantılı bir bulguya rastlanılmadığı şöyle anlatıldı: “Dosya kapsamında delil elde edebilmek için olay yeri ve etrafında bulunan halı, kilim, yorgan, yastık, elbise, Güran ailesinin şahsi eşyaları, olay yerinde ve civarında bulunan taş, kum vb diğer eşyalar üzerinde incelemeler yapıldığı, yapılan incelemeler sonucunda birden fazla Adli Tıp Kurulu raporunun alındığı, raporlarda suç unsuru olabilecek bir bulguya rastlanılmadığının belirtildiği görülmüştür."

NEVZAT NASIL YAKALANDI

Nevzat Bahtiyar’ın da nasıl yakalandığına anlatan karar şöyle devam etti: "Kamera kayıtlarının incelendiği, özellikle Maktul Narin Güran'a ait en net son görüntünün Tavşantepe İlkokuluna ait kamera olduğu, Narin Güran'ın 21/08/2024 günü saat 15.15.14'de kamera açısından çıkarak ikametine giden patikaya yöneldiğinin anlaşılması karşısında yapılan detaylı incelemelerde Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına 21/08/2024 günü saat 15.41.56'da 23 AN 630 plaka sayılı sanık kırmızı renkli arabanın girdiği, ardından aracın 15.44.43 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı anlaşılmıştır. Yapılan inceleme sonunda söz konusu aracın sanık Nevzat Bahtiyar tarafından kullanıldığının anlaşılması üzerine sanık Nevzat Bahtiyar yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinin ardından soruşturma aşamasında aralarında polis olan uzman bilirkişilerin Diyarbakır’a gelip daraltılmış baz çalışması yapıtıkları belirtildi. Ve yapılan daraltılmış baz kayıtlarında Salim Güran, Enes Güran,Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın telefon hareketlerinin detayları gerekçeli kararda yer aldı. Gerekçeli kararda Yargıtay tarafından verilen bazı olayların kararları örnek olarak verildi.

NARİN NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?

Açıklanan gerekçeli kararda Narin’in nerede öldürüldüğüne dair bilgilere yer verildi. Narin’in ev, ahır ve eklentilerinin olduğu bölgede öldürüldüğünü ve ardından cansız bedeninin Arif Güran’ın evine götürüldüğü kaydedildi. O bölümde detaylar şöyle anlatıldı: "Bu durum karşısında maktul Narin'in ev, ahır veya eklentilerinde öldürülme eylemine başlandığı, akabinde maktul Narin'in bedeninin Arif Güran'ın evine getirilerek öldürme eyleminin burada tamamlandığı, daha sonra maktul Narin'in cansız bedeninin sanık Nevzat tarafından Arif'in evinden alınarak önce kendi evinin ahırında çuvala konulduğu, söz konusu çuvalın sanık Nevzat'ın kullanımında olan 23 AN 630 plaka sayılı araca konulmak suretiyle Eğertutmaz Deresi'ne götürüldüğü ve dere kenarına üzerine taşlar konulmak suretiyle bırakıldığı mahkememizce sabit görülmüştür.”

Gerekçeli karar şöyle devam etti: "“Sanıklar Enes Güran, Salim Güran ve Yüksel Güran'ın maktul Narin'in öldürüldüğü zaman diliminde ev, ahır veya eklentilerinde bulundukları, bu hususun Ulusal Kriminal, daraltılmış baz verileri, kamera kayıtları, analiz raporu ve diğer tüm deliller ile sabit olduğu, mahkememizce net olarak tespit edilemeyen sanık veya sanıklar tarafından ev, ahır veya eklentilerinde maktul Narin'in öldürülme eylemine başlandığı, ardından maktul Narin'in bedeninin eve taşındığı, burada sanıklar Enes, Yüksel ve Salim tarafından öldürülme eyleminin tamamlanmasının beklenildiği, her 3 sanığın da ev, ahır veya eklentilerinde yapılacak bir tıbbi müdahale ile maktul Narin'i ölümden kurtarma ihtimali varken bu müdahalenin yapılmayarak Narin'in ölmesine rıza gösterdikleri..."

“Kaldı ki dosya sanıkları olan Yüksel'in maktulün annesi, Salim'in amcası ve Enes'in de abisi olduğu, sanıkların maktule gelecek saldırı, kötülük ya da başkaca olumsuz eylemleri def etme, engelleme gibi yasal görevleri varken bunları yerine getirmedikleri gibi öldürme eylemini başlatan kişiye de engel olmayarak maktul Narin'in ölmesine iştiraken katıldıkları, yine sanıkların maktul Narin'in bedeninin eve getirilmesi ve ölüm eyleminin gerçekleşmesi sonrası ölüm olayı üzerine yapacakları eylem, davranış ve söylemler konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek ne yapacaklarını kararlaştırdıkları, ardından söz konusu cansız bedeni olay yeri yakınlarında bulunan sanık Nevzat'a verip dereye gömmesini isteyerek cesedi saklama, yok etme gibi konusunda ortak hareket etikleri, ardından olay sonrası ölüm olayına ilişkin bilgi sahibi olmadıkları yönünde hal ve hareketlerde bulundukları...”

“Yine maktul Narin'in cansız bedeninin sanık Nevzat'a verildiğinde ev içerisinde sadece Salim'in olması ve diğer kapıların kapalı olması karşısında evde olan sanık Yüksel ve Enes'in bu konuda sanık Salim ile anlaşarak kapalı kapılar arkasında bekledikleri, sanık Salim'in, öldürme eyleminin asıl maksadının gizlenmesi için sanık Nevzat'a Yüksel ile ilişkisini gördüğü için maktul Narin'i öldürdüğü şeklindeki söylemlerin de diğer sanıklar tarafından birlikte kararlaştırıldığı ve bu şekilde asıl maksadı gizlemeye çalıştıkları...”

“Maktul Narin'in cansız bedeninin sanık Nevzat tarafından alınıp olay yerinden ayrılırken sanık Yüksel'i gördüğünü ve ağladığını belirttiği, dolayısıyla sanık Salim tarafından sanık Nevzat'a Narin'in cansız bedeni verilirken diğer sanıkların olaydan haberdar oldukları, her 3 sanığın suçun işlenmesinde üstlendikleri rol ve kendi eylemleri ile diğer sanıkların eylemlerini tamamlayarak suçun işlenmesi üzerinde diğer sanıklar ile birlikte ortak hakimiyet kurduğu, bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve iştirak halinde hareket ederek sanıklar Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın fikir ve eylem birlikteliği içerisinde maktül Narin Güran'ın iştirak halinde ölümüne sebebiyet verdikleri mahkememizce kabul edilmiştir."

NEVZAT HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Narin’in annesi, amcası ve ağabeyi tarafından öldürüldüğünü belirten mahkeme Nevzat Bahtiyar ile ilgili şu karara vardı ; ‘Mahkememizce sanık Nevzat yönünden yapılan değerlendirmede; Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar yönünden sanık Enes Güran, sanık Salim Güran ve sanık Yüksel Güran ile birlikte maktul Narin'i öldürdüğü iddiasıyla mahkememize kamu davası açılmışsa da; Sanık Nevzat aşamalardaki değişmeyen tek savunmasında maktul Narin'i kendisinin öldürmediğini, sanık Salim'in öldürdüğünüve cansız bedeni kendisine verdiğini belirttiği görülmüştür. Maktul Narin'in patikadan çıkarak evine doğru gitmesi ve ardından ahırın önüne varması sırasında sanık Nevzat'ın olay yerine yakın olduğunun Daraltılmış baz verilerine göre sabit olduğu, ancak sanığın evi ile katılan Arif'in evlerinin yakın olması karşısında bu husus mahkememizce sanık açısından aleyhe değerlendirilmemiştir.’

NEVZAT NARİN’İ GÖMDÜ

‘Sanığın, Salim'in çağırması üzerine Arif Güran'ın evine gittiği, eve girdiğinde odaların kapılarının kapalı olduğu ve yerde maktul Narin'in cansız bedeninin bulunduğunun anlaşıldığı, ardından sanık Salim'in yönlendirmesi ile maktul Narin'in cansız bedenini aldığı ve evden ayrıldığı ve ahırına götürdüğü, oradan çuvala koyarak kendi arabasına koyduğu, daha sonra sanık Salim'in de belirttiği yer olan Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı mahkememizce kabul edilmiştir.’

‘Yukarıdaki anlatımlar ve diğer sanıklar bakımından yapılan kabuller de dikkate alınarak; somut olayda sanık Nevzat'ın maktul Narin'in ölüm anında olay yerinde olmadığı ve öldürme eylemine iştirak etmediği, sanık Salim'in çağırması üzerine Arif Güran'ın evine geldiği, eve geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini gördüğü, bu saatten sonra öldürme eyleminin tamamlandığından dolayı söz konusu eyleme karşı yapılan hareketlerin iştirak olarak kabul edilemeyeceği, burada sanığın eylemlerinin başka bir suça vücut vereceği aşikardır. Her ne kadar diğer sanıklar ve sanık müdafileri maktul Narin'in sanık Nevzat tarafından öldürüldüğünü iddia etmişlerse de; sanık Nevzat'ın maktul Narin'i öldürmesini gerektirecek bir husumet veya nedenin bulunmadığı, yine Daran-2 kamera kayıtlarının iyileştirilmesine yönelik alınan Ulusal Kriminal raporunda ev-ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renk olmasından ve kısa boylu, zayıf algılanmasından kaynaklı maktul Narin olduğunun Mahkememizce kabul edildiği, Nevzat'a dair herhangi bir tespitin olmadığının belirtildiği nazara alındığında mahkememizce diğer sanıklar ile diğer sanıklar müdafilerinin iddialarına itibar edilmemiştir.’

‘Katılan kurum vekilleri tarafından sanık Nevzat'ın maktul Narin'i aldığında henüz ölüm olayının tıbben sabit olmadığı için sanığın da diğer sanıklar ile birlikte iştiraken sorumlu olduğunu iddia etmiş iseler de, sanığın mahkememizce itibar edilen beyanlarında eve geldiğinde maktul Narin'in Cansız bedeninin yerde olduğunu ve ağzından sıvıların aktığını söylediği, sanığın bu beyanlarının aksini gösterir dosya arasında somut bir delilin olmadığı, bu nedenle sanığın eve geldiğinden ölüm olayının tamamlanmış olduğu, yine yukarıda ayrıntılarıyla anlatıldığı üzere ölüm olayını diğer sanıkların iştiraken tamamlamalarından sonra ne yapacaklarını kararlaştırıp ardından sanık Nevzat'ı çağırmaları ve gerçek olmayan bir şeyi (sanık Salim ile Yüksel'in ilişki durumu) sanığa söyleyerek gerçekleri gizlemeye çalışmaları karşısında katılan kurum vekillerinin talepleri ve iddia makamının mütalaasına mahkememizce kabul edilmemiştir.’

‘SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME VEYA EDĞİŞTİRME ’

Yapılan tüm bu incelemelerin ardından sanıklarla ilgili verilen kararlar şöyle açıklandı; ‘

“Sanık Nevzat'ın maktul Narin'in cansız bedenini alarak Eğertutmaz deresine götürüp sakladığı, söz konusu cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar arama çalışma faaliyetleri yapan kolluk görevlerine herhangi bir bilgi veya belge vermediği, yine kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde sanığın kullanımında olan kırmızı renkli aracın tespit edilmesi üzerine sanığın yakalandığı şeklinde gelişen olayda sanığın eyleminin Maktul Narin'i diğer sanıklarla birlikte kasten öldürmek değil TCK'nın 281. maddesinde düzenlenen Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delilin bulunmamasına sebep ise söz konusu Cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) bulunamaması karşısında Türk Ceza Kanunun 281 maddesinden belirtilen 6 aydan 5 yıla kadar ceza yaptırımı karşısında 4 yıl 6 ay hapis cezası verilerek aşağıdaki şekilde hüküm verilmiştir.

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Nevzat Bahtiyar’a ‘Suç delillerini gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme diğer 3 sanık hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet kararını yeniledi. Ve gerekçelerini şöyle açıkladı.

1-Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Çocuk olan Maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA,

2-Sanık Enes Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Çocuk olan Maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA,

3-Sanık Yüksel Güran'ın diğer sanıklar Enes Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde

maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Çocuk olan Maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında verilen cezaların niteliği ve süresi gözetildiğinde serbest kalması halinde sanığın kaçması veya saklanabileceği hususunda kuvvetli şüphenin oluşması, infaz şartları hep birlikte dikkate alınarak sanığın HÜKMEN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA karar verildi.